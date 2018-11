Union européenne : Athènes est la capitale européenne de l'innovation 2018

La Commission européenne décerne à Athènes le titre de «Capitale européenne de l'innovation 2018», doté d'un prix de 1 million d'euros.

Athènes (Grèce), est la lauréate du prix de la capitale européenne de l'innovation, financé par le programme de recherche et d'innovation de l'UE «Horizon 2020». Les autres finalistes - Aarhus (Danemark), Hambourg (Allemagne), Leuven (Belgique), Toulouse (France) et Umeå (Suède) - reçoivent 100 000 euros chacune. Le montant du prix servira à intensifier les activités locales en matière d'innovation ainsi que la collaboration avec d'autres villes.

Carlos Moedas, commissaire pour la recherche, la science et l'innovation, a dévoilé le nom de la ville lauréate lors du sommet du web qui s'est tenu à Lisbonne: «Les villes sont des balises de l'innovation. Elles agissent comme des pôles d'attraction pour les talents, les capitaux, les opportunités. Avec le prix de la «Capitale européenne de l'innovation», nous récompensons les villes qui font l'effort d'expérimenter de nouvelles idées, de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes pour associer les citoyens à la transformation de leur ville».

M. Moedas a ajouté: «Athènes démontre brillamment qu'une ville qui fait face à des défis multiples peut réaliser de grandes choses. Grâce à l'innovation, Athènes s'est fixée un nouveau cap, pour sortir par le haut d'une crise économique et sociale. Elle a ainsi prouvé que ce ne sont pas les difficultés qui comptent, mais la manière dont vous les surmontez.»

La ville d'Athènes a donné une place très importante à l'innovation, envisagée comme un moyen d'aider une communauté locale à changer et à s'ouvrir au monde. Parmi les innovations promues, on relèvera notamment:

Le projet POLIS² , qui vise à revitaliser des immeubles abandonnés en accordant des petites subventions à des résidents, des petites entreprises, des communautés créatives et d'autres groupes de la société civile, afin d'irriguer tous les quartiers d'Athènes.

La rénovation du marché public de Kypseli , un bâtiment historique âgé de 90 ans. Ce projet vise à créer, avec le soutien actif des citoyens d'Athènes, un nouveau marché d'entrepreneuriat social accueillant des expositions, des ateliers, des spectacles théâtraux et d'autres initiatives.

Le projet visant à faire de Serafeio , un centre de loisirs communautaire, le lieu d'accueil d'une multitude d'initiatives telles que «Athens Digital Lab», «Athens Open Schools» ou «Athens Culture Net», et un espace événementiel novateur, sur une décision conjointe de la municipalité et de la communauté locale.

L'initiative Curing the Limbo , qui donne aux réfugiés et aux migrants la possibilité d'entrer en contact avec d'autres résidents en vue d'apprendre la langue, de développer de nouvelles compétences, de rechercher un emploi et de s'investir dans la citoyenneté active.

Le Conseil du numérique, au sein duquel la ville a réuni des entreprises et des établissements d'enseignement pour offrir des formations à l'informatique et aux technologies civiques, ainsi que pour promouvoir les innovations durables, comme les poubelles de recyclage intelligentes

La campagne This is Athens , qui invite des volontaires à parler du présent et du passé d'Athènes à quelques-uns des 5 millions de touristes qui l'ont visitée en 2017 (un chiffre record).

Contexte

Le concours de la Capitale européenne de l'innovation a été lancé en février 2018. Il s'adressait aux villes de plus de 100 000 habitants situées dans les États membres et les pays associés au programme Horizon 2020. Vingt-six villes de seize pays différents y ont pris part. La sélection de la lauréate et des cinq autres finalistes a été effectuée par un jury indépendant, composé d'experts de haut niveau provenant d'administrations locales, d'universités, d'entreprises et du secteur non marchand. Les critères d'attribution - expérimenter, engager, développer, autonomiser - mettent l'accent sur le parti que les villes tirent de l'innovation et des nouvelles technologies pour relever les défis sociétaux, pour engager largement les communautés locales dans le processus décisionnel et pour améliorer la qualité de vie de leurs citoyens.

La première édition du concours a eu lieu en 2014. Parmi les lauréats des années précédentes, figurent notamment: Barcelone (2014), Amsterdam (2016) et Paris (2017). Les prix sont décernés au titre d'Horizon 2020, le programme-cadre de recherche et d'innovation actuel de l'Union européenne, qui est doté d'un budget de 77 milliards d'euros sur sept ans (2014-2020). La prochaine édition du Prix de la capitale européenne de l'innovation devrait être lancée au premier trimestre de 2019.

Pour en savoir plus

European Capital of Innovation Awards

Vidéo promotionnelle de chaque finaliste