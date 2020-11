Union européenne : Communiqué de presse - Frank Elderson recommandé comme membre du directoire de la Banque centrale européenne

La plénière a approuvé par 319 voix pour, 202 contre et 171 abstentions la nomination de M. Elderson (Pays-Bas), suite à une audition deux semaines plus tôt au sein de la commission des affaires économiques et monétaires et à la recommandation positive qu'il a reçue de celle-ci.

La nomination de M. Elderson doit encore être formellement approuvée par le Conseil européen. Il devrait remplacer Yves Mersch le 14 décembre, date d'expiration du mandat de ce dernier.

Malgré son avis positif sur M. Elderson, le Parlement a exprimé à de nombreuses reprises son mécontentement face à la procédure de nomination des membres du directoire de la BCE, et demandé à ce que les procédures soient améliorées, notamment que soit envoyée une liste restreinte de deux candidats respectueuse de l'équilibre hommes/femmes. Les députés ont également déploré le fait que les États membres n'aient pas pris cette demande au sérieux. Ils appellent les institutions nationales et européennes à œuvrer activement à la réalisation de l'équilibre entre les sexes dans les prochaines nominations.