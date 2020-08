Union européenne : Déclaration du haut représentant, au nom de l'UE, relative à l'alignement de certains pays en ce qui concerne les mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

Le 30 juillet 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1136[1] modifiant la décision (PESC) 2016/849 du Conseil.

Le Conseil a confirmé la liste des personnes et entités faisant l'objet de sanctions autonomes de l'UE à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.

La République de Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et l'Albanie, pays candidats[2], la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d'association et candidat potentiel, et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de Moldavie se rallient à cette décision du Conseil.

Ces pays veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette décision du Conseil.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

Publiée au Journal officiel de l'Union européenne, JO L 247 du 30.7.2020, p. 30.

[2] La République de Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et l'Albanie continuent à participer au processus de stabilisation et d'association.