Union européenne : Dernière chance de devenir lauréat du prix de la solidarité civile du CESE, consacré à la lutte contre le coronavirus

Le Comité économique et social européen (CESE) invite les organisations de la société civile, les entreprises privées et les particuliers de l'Union européenne et du Royaume-Uni à présenter leurs projets en vue de l'unique édition du prix de la solidarité civile, lancé en juillet pour remplacer à titre exceptionnel et ponctuel son emblématique prix annuel de la société civile.

Le CESE entend récompenser jusqu'à 29 projets dont les créateurs ont fait preuve de courage et de solidarité sans précédent dans la lutte contre la COVID-19 et ses effets dévastateurs.

Vingt-sept de ces prix, dotés chacun de 10 000 euros, seront destinés à des projets mis en œuvre dans des États membres, un autre viendra récompenser un candidat britannique, et un dernier un projet ayant une dimension transfrontalière ou européenne.

La date limite pour les candidatures est fixée au 30 septembre 2020 à midi, heure de Bruxelles. La cérémonie de remise des prix aura lieu en janvier 2021 à Bruxelles.

Pour pouvoir participer, les candidats doivent soit résider, soit être établis dans l'UE. Les personnes qui résident au Royaume-Uni ainsi que les entreprises et les organisations de la société civile qui y sont établies peuvent également faire acte de candidature.

Tous les projets, y compris ceux présentés par des entreprises à but lucratif, doivent être dépourvus de tout but lucratif et ne doivent pas être financés à plus de 50 % par des fonds publics.

Les initiatives doivent être directement liées à la COVID-19, viser spécifiquement à lutter contre le virus ou à en atténuer les conséquences. Elles peuvent soit avoir déjà été mises en œuvre, soit être toujours en cours. Sont également éligibles des projets qui ont été mis en place avant le début de la pandémie et qui ont été adaptés de manière à répondre rapidement aux nouveaux défis.

La liste complète des conditions de participation et le formulaire de candidature en ligne sont disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante: https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/civil-solidarity-prize.

Cette année, le prix a pour thématique spécifique La société civile face à la COVID-19.

En consacrant son prix à la lutte contre le coronavirus et en cherchant à décerner pas moins de 29 prix, le CESE souhaite accroître la visibilité des projets et des initiatives qui ont apporté une contribution remarquable à la lutte contre la crise de la COVID-19 et ses nombreuses et graves conséquences dans chaque État membre ainsi qu'au Royaume-Uni.

En invitant les candidats britanniques à concourir, le CESE souhaite montrer que nous sommes tous confrontés au même problème, qu'il n'a pas l'intention de rompre les liens avec la société civile de cet ancien État membre et qu'il souhaite, au contraire, maintenir des relations étroites.

Le CESE, l'organe de l'UE qui donne la parole aux ONG, aux syndicats et aux organisations patronales au niveau de l'UE, entend ainsi rendre hommage à la solidarité européenne et à tous ceux qui ont fait preuve de cette solidarité en luttant contre le coronavirus avec courage, engagement et un incroyable sens des responsabilités.

Les initiatives proposées pour le prix peuvent couvrir un large éventail de sujets, et consister notamment en:

des actions liées à la santé, aux équipements médicaux, aux dispositifs médicaux, à l'assistance et aux soins;

des mesures temporaires visant à limiter les incidences immédiates de la crise liée au coronavirus et à répondre aux besoins urgents des groupes cibles;

des mesures spécifiques destinées à aider les personnes ou les groupes les plus démunis, défavorisés ou vulnérables (y compris les réfugiés), à les protéger de la maladie en elle-même et des conséquences de la crise;

des initiatives liées à la situation de groupes cibles spécifiques durant le confinement;

des initiatives visant à faire face aux conséquences de la crise sanitaire sur l'économie et l'emploi;

des initiatives destinées à soutenir la reprise de l'économie européenne ou de secteurs spécifiques une fois terminée la pandémie;

des initiatives visant à améliorer la capacité de réaction à une future crise comparable.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Nous vous invitons à encourager les organisations de la société civile, les particuliers et les entreprises privées de votre pays à se porter candidates au prix de la solidarité civile, et à contribuer ainsi à la reconnaissance de projets utiles.