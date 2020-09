Union européenne : Intervention du président Charles Michel à l'issue de son déplacement au camp de Moria, à Lesbos

Je suis personnellement ému par cette situation dramatique. Il était important pour moi de venir ici et d'exprimer notre solidarité européenne.

Tout d'abord, je tiens à exprimer notre solidarité envers les migrants, la population de Lesbos et tous les travailleurs humanitaires. Et nous souhaitons soutenir les efforts réalisés par les autorités grecques.

C'est une situation difficile et très complexe. Mais au nom de l'Union européenne, je tiens à dire que je refuse d'ignorer ce défi migratoire.

C'est un défi européen commun. D'ici la fin du mois, la Commission européenne entend présenter de nouvelles propositions concrètes. Et nous devons être plus engagés pour être plus efficaces. Je suis convaincu que, bien entendu, nous devons progresser davantage afin d'améliorer nos contrôles aux frontières.

Il nous faut également plus de partenariats avec des pays tiers. Nous devons progresser pour parvenir à une plus grande convergence dans le cadre de notre politique en matière d'asile. Nous aurons des débats difficiles, mais nous devons être plus efficaces.

Je suis ici parce que je refuse que l'Union européenne baisse les yeux face aux défis de la migration.

C'est un défi commun. Tous les États européens doivent être mobilisés. Nous devons soutenir les pays comme la Grèce qui sont en première ligne. Nous devons assumer nos responsabilités. Ce débat est difficile sur le plan politique en Europe, nous le savons, mais c'est la dignité du projet européen d'être rassemblés pour être en mesure de progresser et de relever ce défi.

Je pense que l'on doit continuer à travailler pour améliorer le contrôle de nos frontières. Les frontières de la Grèce sont les frontières de l'Union européenne. Nous devons continuer à progresser pour être engagés sur le plan externe et développer des partenariats avec des pays extérieurs à l'Union européenne. On doit aussi continuer à progresser pour faire progresser plus de convergences, dont nos politiques migratoires.

Enfin, nous devons définir les modalités d'une solidarité effective afin que l'on soit tous mobilisés pour rendre notre approche sur cette question difficile de la migration plus efficace, et cela, conformément aux valeurs qui ont fondé ce projet européen unique dans l'histoire et qui rassemble 450 millions de citoyens européens avec l'ensemble des dirigeants qui conduisent les États membres.