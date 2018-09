Union européenne : # JubelFestival – Les membres du CESE examinent de nouvelles idées concernant l’avenir de l’Europe

Une occasion extraordinaire de procéder à un échange de vues et une formidable expérience d'apprentissage. Le Jubel Festival, le tout premier festival de la démocratie européenne à être organisé en Belgique, s'est tenu le samedi 22 septembre 2018 dans le Parc Léopold à Bruxelles. Les membres du CESE Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert et Daniel Mareels ont contribué au succès de cette rencontre sur l'avenir de l'Europe, qui revêtait une importance particulière dans la perspective des prochaines élections européennes.

Des centaines de participants se sont réunis pour débattre de l'état d'avancement de l'Union européenne et faire part de leurs idées concernant l'Europe qu'ils souhaitent. Des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes nationalités ont saisi l'occasion offerte par le festival de la démocratie européenne pour se parler, s'écouter, s'inspirer mutuellement et échanger divers points de vue avec des responsables politiques européens, des organisations de la société civile et des experts.

Le Comité économique et social européen (CESE) était représenté par une délégation de conseillers composée de Thierry Libaert (groupe «Diversité Europe»), qui a modéré le débat de la matinée, et de Pierre Jean Coulon (groupe des travailleurs), Ronny Lannoo (groupe «Diversité Europe») et Daniel Mareels (groupe des employeurs), qui ont animé le stand d'information du Comité et piloté le séminaire de l'après-midi sous la tente réservée au CESE.

Les membres du CESE ont unanimement souligné qu'à la veille des élections européennes, il était plus que temps d'honorer les engagements pris et, à cet égard, ont mis l'accent sur trois aspects essentiels:

construire une Europe durable et inclusive;

(marché unique numérique, union bancaire, pilier social, union de l'énergie, etc.); mener un débat sur la migration , en tenant compte des principes de solidarité et de l'État de droit, qui sont au cœur de tout compromis durable;

, en tenant compte des principes de solidarité et de l'État de droit, qui sont au cœur de tout compromis durable; ramener la dimension humaine au centre des préoccupations de l'UE et permettre à ses citoyens d'améliorer leur qualité de vie.

Il est crucial de nouer un dialogue plus étroit et plus régulier avec les citoyens. Par l'intermédiaire de ses membres, qui sont des représentants des organisations de la société civile dans leurs États membres respectifs et se voient quotidiennement confrontés aux mêmes difficultés que tous les autres citoyens européens, le CESE y a activement contribué au cours des soixante dernières années. Les institutions de l'UE et la société civile européenne doivent coopérer afin de trouver de nouveaux modes de consultation des citoyens, de les encourager à prendre part à un véritable dialogue civil et à participer au débat public.

Le festival était le fruit d'une coopération entre le Comité économique et social européen et un certain nombre de partenaires, parmi lesquels la Commission européenne, le Comité européen des régions, la République française («Consultations citoyennes sur l'Europe»), la Fondation Roi Baudouin, le mouvement «Stand Up for Europe» et l'organisation «Democratic Society».

