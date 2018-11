Union européenne : L'UE approuve un versement de 500 millions d'euros dans le cadre de l'assistance macrofinancière à l'Ukraine

La Commission européenne, agissant au nom de l'UE, a approuvé aujourd'hui le versement de la première tranche de 500 millions d'euros du nouveau programme d'assistance macrofinancière (AMF) en faveur de l'Ukraine.

Ce nouveau versement portera à 3,3 milliards d'euros le montant total de l'assistance macrofinancière accordée par l'Union européenne à l'Ukraine depuis 2014. C'est le montant d'AMF le plus important jamais accordé par l'Union à un pays tiers.

M. Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne chargé de l'euro et du dialogue social, également chargé de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux, a déclaré: «L'Union européenne a fait preuve d'un soutien politique et financier constant à l'Ukraine. La décision qu'a prise la Commission européenne aujourd'hui concernant ce versement intervient à un moment crucial où l'Ukraine et sa population sont confrontés à une nouvelle agression de la part de la Russie et ont besoin de constater que les partenaires internationaux sont solidaires avec eux. Un tel comportement agressif n'est pas acceptable dans l'Europe d'aujourd'hui».



M. Pierre Moscovici, commissaire chargé des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, a ajouté: «L'Ukraine a honoré les engagements convenus avec l'Union pour le versement de la première tranche du programme d'assistance macrofinancière. Elle lance ainsi un signal important et encourageant qui indique qu'elle continue de mettre en œuvre des réformes malgré l'actuel environnement de sécurité et le prochain cycle électoral».

Le nouveau programme d'assistance macrofinancière approuvé par le Parlement européen et le Conseil en juillet 2018 porte à 1 milliard d'euros le montant à la disposition de l'Ukraine. Le programme aide l'Ukraine à couvrir ses besoins de financement et contribue à la mise en œuvre d'un vaste programme de réformes structurelles. Les fonds de l'AMF sont disponibles sous la forme de prêts à long terme et à taux réduit et sont subordonnés à la mise en œuvre de mesures stratégiques spécifiques convenues dans le protocole d'accord.

L'Ukraine a honoré les engagements convenus avec l'Union pour le versement de la première tranche de ce programme. Elle a en effet adopté d'importantes mesures pour intensifier la lutte contre la corruption, améliorer la transparence des registres des sociétés, renforcer la prévisibilité de l'environnement fiscal et la gouvernance des entreprises publiques. L'Ukraine a également signé avec le Fonds monétaire international (FMI) un nouvel accord de confirmation qui remplacera le précédent programme au titre du mécanisme élargi de crédit du FMI, ce qui signifie que le pays continue de coopérer avec le FMI. L'adoption par le parlement le 23 novembre dernier d'un budget pour 2019, que le FMI considère satisfaisant, constitue une étape importante pour l'approbation du nouveau programme par le conseil d'administration du FMI, prévue en décembre.

L'UE continuera de collaborer avec les autorités ukrainiennes sur son programme de réformes, y compris dans les domaines liés au prochain versement du programme d'AMF. Ce programme comprend notamment de nouvelles mesures de lutte contre la corruption, comme les avancées en faveur du bon fonctionnement de la Haute Cour ukrainienne de lutte contre la corruption, la gestion des finances publiques, la poursuite des réformes des secteurs énergétique et bancaire, et des réformes dans le domaine de la politique sociale. La Commission continuera à suivre de près l'évolution de la situation et à surveiller la mise en œuvre du programme.

Contexte

L'assistance macrofinancière (AMF) s'inscrit dans le cadre de l'action plus générale de l'Union à l'égard de ses voisins et est conçue comme un instrument exceptionnel de réaction aux crises. Elle est mise à disposition des pays voisins de l'Union confrontés à des problèmes de balance des paiements. Elle est complémentaire de l'aide accordée par le FMI. L'UE finance les prêts accordés au titre de l'assistance macrofinancière par des emprunts sur les marchés des capitaux. Les fonds ainsi obtenus sont ensuite prêtés aux pays bénéficiaires à des conditions financières semblables à celles dont l'UE a elle-même bénéficié. Les dons accordés au titre de l'assistance macrofinancière sont financés par le budget de l'UE.

En mars 2018, en réponse à une demande de l'Ukraine, la Commission a proposé un nouveau programme AMF d'un montant pouvant atteindre 1 milliard d'euros. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté cette proposition en juillet 2018. Le protocole d'accord a été signé par l'Ukraine et la Commission européenne, au nom de l'Union, en septembre 2018, puis ratifié par le parlement ukrainien.

Le montant total des prêts AMF accordés par l'Union à l'Ukraine depuis 2014 s'élève à 2,8 milliards d'euros. Ce montant comprend le versement de 1,6 milliard d'euros en 2014-2015, dans le cadre de deux précédentes opérations AMF, et de 1,2 milliard d'euros en 2015-2017, dans le cadre de la troisième opération. Outre l'assistance macrofinancière, l'Union soutient l'Ukraine au moyen de plusieurs autres instruments, dont l'aide humanitaire, l'appui budgétaire, l'assistance technique et les mécanismes de financement mixte en faveur de l'investissement. Au total, l'UE et les institutions financières européennes ont mobilisé plus de 12 milliards d'euros sous forme de prêts et 1 milliard d'euros sous forme de subventions depuis 2014 pour aider l'Ukraine à stabiliser son économie, à réaliser des réformes complètes et à améliorer les conditions de vie de sa population.

