Union européenne : L'UE réaffirme sa ferme volonté de soutenir les réfugiés de Palestine et le développement socio-économique de la Palestine

L'UE a mobilisé un montant de 20 millions d'euros d'aide financière supplémentaire pour soutenir les travaux de l'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA) et un autre montant de 73,3 millions d'euros pour améliorer les conditions de vie de la population de Jérusalem-Est et promouvoir le développement économique dans les territoires palestiniens occupés.

Le financement accordé à l'UNRWA soutient les efforts de l'Office visant à garantir la fourniture de services essentiels aux réfugiés vulnérables de Palestine au Proche-Orient. Cette enveloppe portera le montant total des contributions de l'UE à l'UNRWA en 2018 à 153 millions d'euros. En outre, l'UE a octroyé une enveloppe supplémentaire de 73,3 millions d'euros pour améliorer les conditions de vie à Jérusalem-Est et renforcer la résilience des Palestiniens, ainsi que pour promouvoir le développement économique dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés. Cette aide porte le montant total du soutien de l'UE aux Palestiniens à 350 millions d'euros.

Johannes Hahn, commissaire pour la politique européenne de voisinage et les négociations d'élargissement, a fait la déclaration suivante: «Nous confirmons notre ferme détermination à soutenir les Palestiniens. L'aide financière supplémentaire fournie par l'UE à l'UNRWA, qui est un facteur de stabilité dans la région, permettra à l'Office de continuer à fournir des services essentiels aux réfugiés vulnérables de Palestine. Parallèlement, l'UE collabore avec l'Office pour intensifier les réformes fondamentales et combler son déficit financier récurrent. En outre, nous investissons dans le développement socio-économique notamment en faisant avancer le projet vital 'Usine centrale de dessalement de Gaza' et en améliorant les conditions de vie à Jérusalem-Est dans le droit fil de notre soutien à la solution fondée sur la coexistence de deux États, avec Jérusalem comme future capitale d'Israël et d'un futur État de Palestine.»

Contexte

L'aide de l'UE à l'UNRWA

L'UE est le principal contributeur à l'UNRWA. La contribution apportée à la fois par les États membres de l'UE et par cette dernière pour 2016, 2017 et 2018 s'élevait à 1,2 milliard d'euros. Cela souligne la ferme volonté de l'UE de soutenir le rôle clé joué l'UNRWA pour répondre aux besoins des réfugiés de Palestine en matière de développement humain et de protection dans ses cinq zones d'action, à savoir la Jordanie, le Liban, la Syrie, la Cisjordanie et la bande de Gaza.

L'UE collabore étroitement avec l'UNRWA pour faire avancer les efforts de réforme afin d'assurer la fourniture de services fondamentaux de base aux réfugiés vulnérables de Palestine. L'objectif est d'assurer la fourniture continue et durable de services aux réfugiés de Palestine.

Programme d'aide de l'UE 2018 en faveur des Palestiniens

Le soutien de l'UE aux Palestiniens couvre un large éventail de domaines, dont l'aide humanitaire, le renforcement des capacités, la gouvernance démocratique et le développement socio-économique. En 2018, il a atteint un montant total de près de 350 millions d'euros. Le financement s'inscrit dans le cadre de la «stratégie européenne commune de soutien à la Palestine pour la période 2017-2020» adoptée par les institutions de l'UE, 22 États membres de l'UE, ainsi que la Norvège et la Suisse.

Le programme d'aide de 73,3 millions d'euros adopté aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du soutien accordé à la Palestine pour 2018 et comprend les programmes suivants:

« programme de soutien à Jérusalem-Est » (12 millions d'euros) qui répond à la détérioration de la situation socio-économique des Palestiniens vivant dans la partie orientale de la ville et à la diminution de leur visibilité culturelle. Il contribuera à améliorer l'éducation et le développement des compétences, mais créera aussi davantage de possibilités d'emploi grâce à l'appui au secteur privé, favorisant ainsi la résilience globale des Palestiniens. Les conditions de vie devraient être améliorées grâce à des mesures de développement urbain et de logement. Enfin, les investissements cibleront la protection du patrimoine palestinien à Jérusalem-Est;

