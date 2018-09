Union européenne : La première École européenne du Partenariat oriental ouvre ses portes à Tbilissi

La première École européenne créée dans le cadre du Partenariat oriental a ouvert aujourd'hui à Tbilissi, en Géorgie. Cet établissement, dont la mise sur pied constituait l'un des 20 objectifs du Partenariat oriental à l'horizon 2020, permettra à des élèves issus des pays partenaires de l'UE à l'Est de suivre un programme scolaire innovant, tout en favorisant les échanges multiculturels et la coopération.

Aujourd'hui, la première École européenne créée dans le cadre du Partenariat oriental a ouvert ses portes à 30 élèves provenant d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Biélorussie, de Géorgie, de la République de Moldavie et d'Ukraine. La rentrée scolaire a été marquée par l'inauguration officielle de l'École européenne par le commissaire européen Johannes Hahn et le Premier ministre géorgien Mamuka Bakhtadze.

Johannes Hahn, commissaire pour la politique européenne de voisinage et les négociations d'élargissement, a déclaré à ce sujet: «Je suis très fier d'être à Tbilissi aujourd'hui pour inaugurer la première École européenne du Partenariat oriental. Il s'agit d'un projet qui me tient à cœur et qui marque une nouvelle étape dans la coopération de l'UE avec ses partenaires orientaux. Offrir un enseignement de qualité aux jeunes, c'est investir dans leur avenir, dans celui de leurs pays et dans celui de notre partenariat, qui est fort et durable. L'ouverture de l'école prouve aussi que nous sommes déterminés à réaliser les 20 objectifs à l'horizon 2020, qui occupent une place centrale dans le Partenariat oriental et qui auront des effets positifs tangibles pour les citoyens.»

Lors du sommet du Partenariat oriental qui s'est tenu en novembre 2017, tous les États membres de l'UE et les six pays du Partenariat oriental se sont accordés pour faire de la création de l'École européenne une priorité, dans le cadre de leur détermination à renforcer le soutien à la jeunesse et à l'éducation dans la région. La mise sur pied de cet établissement est l'un des 20 objectifs à l'horizon 2020 qui ont été approuvés par les dirigeants lors du dernier sommet et s'inscrit également dans le cadre plus large du train de mesures d'aide en faveur des jeunes, dont le montant atteint 340 millions d'euros.

Le programme diplômant unique proposé à l'École européenne du Partenariat oriental combine l'excellence scolaire et un enseignement spécialisé inspiré du système des Écoles européennes. Des élèves âgés de 16 et 17 ans suivront des cours dans un environnement multilingue et multiculturel de façon à élargir et à approfondir leurs connaissances sur l'Europe et sur l'Union européenne. En outre, ils auront accès à un riche programme extrascolaire et pourront participer à des conférences de haut niveau sur des sujets liés à l'UE. Au terme du programme, ils obtiendront un baccalauréat international en études européennes.

Contexte



Le Partenariat oriental est une initiative conjointe qui vise à approfondir et à renforcer les relations entre l'Union européenne, ses États membres et les six pays de son voisinage oriental que sont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l'Ukraine. Il s'agit d'une dimension spécifique de la politique européenne de voisinage. Le Partenariat oriental tend à la création d'un espace commun de démocratie, de prospérité et de stabilité partagées et de coopération renforcée.

Pour en savoir plus:

Fiche d'information sur l'aide de l'UE en faveur des jeunes dans les pays du Partenariat oriental



Fiche d'information sur les 20 objectifs du Partenariat oriental à l'horizon 2020



Sommet du Partenariat oriental 2017: plus forts ensemble



Site web sur le Partenariat oriental