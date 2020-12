Union européenne : Le Conseil et le Parlement parviennent à un accord politique provisoire sur un nouveau cadre pour les investissements régionaux

La présidence allemande du Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord politique sur deux Fonds structurels qui, ensemble, représenteront plus de 240 milliards d'euros d'investissements de l'UE au cours de la période 2021-2027.

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion font partie du prochain cadre financier pluriannuel, qui doit être adopté avant que la législation spécifique à chaque Fonds puisse être arrêtée.

Si le FEDER couvre toutes les régions de l'Europe, le Fonds de cohésion s'adresse aux États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE.

Le projet de règlement approuvé par les colégislateurs simplifie les règles applicables aux deux Fonds et définit la portée du soutien qu'ils pourront fournir au cours des sept prochaines années.

La double transition

Tous les États membres utiliseront les ressources du FEDER pour contribuer à la transition numérique et écologique en finançant des projets dans un large éventail de domaines, tels que la recherche et l'innovation, la numérisation des services, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'économie circulaire et la biodiversité.

Dans le même temps, dans un esprit de solidarité et pour contribuer à corriger les déséquilibres régionaux, les États membres et les régions dont le RNB par habitant est plus élevé devront consacrer une part importante de leurs enveloppes nationales à la transformation économique intelligente et aux investissements écologiques. Les États membres et les régions moins prospères seront en mesure d'investir davantage dans l'amélioration de l'accès à des emplois de qualité et à une éducation et une formation de qualité, ainsi que dans l'inclusion sociale des groupes défavorisés.

Atténuation du changement climatique

Tant le FEDER que le Fonds de cohésion contribueront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'objectif de neutralité climatique de l'UE à l'horizon 2050.

Les colégislateurs sont convenus d'une exception limitée pour le financement de projets liés au gaz naturel à des fins d'atténuation du changement climatique. Les États membres peuvent investir dans le gaz naturel pour remplacer les systèmes de chauffage au charbon et dans la distribution et le transport du gaz naturel en tant que technologie de transition et substitut du charbon.

Renforcer la résilience

À la suite de la pandémie de COVID-19, de nouvelles dispositions ont été prévues pour renforcer la résilience face aux catastrophes.

Étant donné que les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l'épine dorsale de l'économie de l'UE, les colégislateurs ont décidé que le FEDER devrait soutenir la compétitivité des PME et la création d'emplois dans les PME, notamment par des investissements productifs.

Une autre disposition nouvelle permet d'investir dans les fournitures et équipements médicaux, outre les infrastructures, afin de renforcer la résilience des services de santé. Cela signifie que les États membres pourront bénéficier d'un financement non seulement pour construire un nouvel hôpital, par exemple, mais aussi pour acheter des équipements de protection, des respirateurs et d'autres fournitures médicales nécessaires.

Le développement urbain durable jouera un plus grand rôle grâce à un soutien accru visant à rendre les villes plus vertes, respectueuses du climat et plus inclusives. Le tourisme et la culture ayant été particulièrement durement touchés par la pandémie, les États membres pourront accroître leur soutien à ces secteurs et exploiter leur potentiel de relance économique.

Des fonds seront également disponibles pour les équipements TIC et la connectivité aux fins de l'éducation et de la formation en ligne.

Prochaines étapes

Le texte intégral du projet de règlement sera mis au point par les colégislateurs au cours des premiers mois de 2021, sous la présidence portugaise.