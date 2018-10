Union européenne : Septembre 2018 - Le taux de chômage à 8,1% dans la zone euro - À 6,7% dans l'UE28

Dans la zone euro (ZE19), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 8,1% en septembre 2018, stable par rapport à août 2018 et en baisse par rapport au taux de 8,9% de septembre 2017. Cela demeure le taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis novembre 2008. Dans l'UE28, le taux de chômage s'est établi à 6,7% en septembre 2018, stable par rapport à août 2018 et en baisse par rapport au taux de 7,5% de septembre 2017. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans l'UE28 depuis le début de la série mensuelle sur le chômage en janvier 2000. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

