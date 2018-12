Union européenne : Utilisation des TIC dans les entreprises en 2018 - Les services de cloud computing sont utilisés par plus d'une entreprise sur quatre dans l'UE 12% des entreprises ont déclaré analyser des mégadonnées et 4% ont utilisé l'impression 3D

En 2018, 26% des entreprises de l'UE d'au moins 10 salariés ont acheté des services de cloud computing. L'utilisation de cloud computing a rapidement augmenté ces dernières années, puisqu'elle s'élevait à 21% en 2016 contre 19% en 2014. Les grandes entreprises l'utilisent nettement plus (56% des entreprises utilisant le cloud et employant au moins 250 salariés) que les petites (23% des entreprises comptant entre 10 et 49 salariés). Au cours des quatre dernières années (entre 2014 et 2018), la plus forte hausse de l'utilisation de cloud computing a été observée chez les grandes entreprises (+21 points de pourcentage), contre +12 pp chez les entreprises de taille moyenne et +6 pp chez les petites entreprises.

Texte complet disponible sur le site d'EUROSTAT