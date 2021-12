Unionbank va acquérir les activités de banque de consommation de Citi aux Philippines

Unionbank of the Philippines a déclaré jeudi qu'elle allait acquérir les activités de banque de détail de Citigroup Inc. dans ce pays d'Asie du Sud-Est, dans le cadre d'une tentative visant à stimuler la croissance de son secteur bancaire de détail.

L'Unionbank paiera en espèces les actifs nets de l'activité de banque de détail de Citi Philippines, plus une prime de 45,3 milliards de pesos, soit environ 908 millions de dollars, a déclaré Citigroup dans un communiqué séparé.

L'opération comprend les activités de Citi dans le domaine des cartes de crédit, des prêts personnels, de la gestion de patrimoine et des dépôts des particuliers, ainsi que des actifs immobiliers.

À la fin du mois de juin, les activités de banque de détail de Citi aux Philippines représentaient un actif total de 89,5 milliards de pesos, dont des prêts bruts de 59,7 milliards de pesos, un passif total de 71,7 milliards de pesos, dont des dépôts de 67,8 milliards de pesos, et une base de clients de près d'un million.

L'acquisition, qui devrait être finalisée au second semestre 2022, sera financée par une combinaison de ressources internes et d'une offre de droits sur actions, a indiqué l'Unionbank.

"Nous nous réjouissons de cette opportunité de changer la donne pour faire sauter notre activité de cartes de crédit et développer de manière significative notre activité bancaire dans le segment haut de gamme du marché des consommateurs", a déclaré Edwin Bautista, président et PDG d'Unionbank, dans un communiqué. (1 $ = 50,1100 pesos philippins) (Reportage de Neil Jerome Morales et Enrico Dela Cruz ; édition de Ed Davies)