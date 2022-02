Universal rachète le catalogue du chanteur Sting

(Reuters) - Universal Music Group (UMG) a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue du rachat de l'ensemble du catalogue du chanteur britannique Sting, à la fois en solo et avec le groupe The Police, dont il a été le leader charismatique de 1978 à 1983.

L'auteur de "Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" ou encore "Englishman in New York" a vendu plus de 100 millions d'albums depuis le début de sa carrière, rappelle UMG dans un communiqué.

Universal ne précise pas le montant de la transaction. Selon le Wall Street Journal, il s'élève à environ 300 millions de dollars (260 millions d'euros).

(Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)