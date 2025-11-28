L'uranium se négocie aujourd'hui autour de 75-80 $/lb. Soit environ la moitié des 150 $/lb nécessaires pour inciter au développement de nouvelles mines, alors que la demande des réacteurs progresse de 28% d'ici 2030 et que la production annuelle couvre tout juste la consommation actuelle.

Le marché de l'uranium se trouve actuellement dans les premières étapes, voire au milieu, d'un cycle haussier durable, distinct des bulles spéculatives du passé, comme le pic de 2007.

Ce cycle est défini par des raretés physiques fondamentales plutôt que par l'effet de levier financier. La chaîne d'approvisionnement en combustible nucléaire, laminée par plus d'une décennie de sous-investissement après l'accident de Fukushima Daiichi en 2011, est aujourd'hui incapable de répondre rapidement à un choc de demande à la fois porté par les politiques publiques et par la technologie.

Les contrats d'achat d'électricité nucléaire signés par Microsoft, Amazon et Google viennent valider ce que le marché n'a pas encore intégré dans les prix : l'appétit insatiable de l'IA pour une production de base disponible 24h/24 se heurte à un déficit structurel d'offre que les stocks ne peuvent plus masquer.

Le principal frein aux avancées de pointe en IA pourrait bien être l'énergie, et après les turbines à gaz, les centrales nucléaires sont les meilleures pour fournir une énergie propre, compétitive en prix et à forte capacité pendant des décennies.

(source : Sprott Uranium Report 2025)

Dans l'Impactfull Weekly de cette semaine, nous examinons comment l'uranium pourrait bien être la prochaine matière première sous-évaluée à s'envoler au cours des 2 à 3 prochaines années, en analysant le fonctionnement de la chaîne de valeur de l'uranium et les moteurs de croissance qui sous-tendent notre thèse.

L'uranium et la physique à l'origine de sa valeur

La physique et l'économie de la densité énergétique

L'avantage économique principal de l'énergie nucléaire provient de l'immense densité énergétique contenue dans les liaisons atomiques, qui est d'un ordre de grandeur bien supérieur à l'énergie chimique libérée par la combustion des combustibles fossiles. Cette réalité physique dicte l'économie de toute l'industrie.

Un seul crayon standard de combustible à l'uranium ? un cylindre céramique approximativement de la taille d'un ourson en gélatine ou du bout d'un doigt ? contient l'équivalent énergétique de quantités significatives de combustibles fossiles :







Source d'énergie Quantité Équivalent énergétique Crayon de combustible à l'uranium ~10 grammes (1 crayon) ~1 tonne de charbon Charbon 1 tonne ~2 000 kWh Pétrole 149 gallons ~5 800 kWh Gaz naturel 17 000 pieds cubes ~1 500 kWh

Cette densité extrême crée un "fossé logistique". Une centrale nucléaire (NPP) ne doit être rechargée qu'une fois tous les 18 à 24 mois. Un stock stratégique de combustible nucléaire capable d'alimenter une grande économie pendant des années peut être entreposé dans un modeste entrepôt. Cela crée en outre une "sécurité énergétique stockée" qui, en période d'instabilité géopolitique, commande une prime significative par rapport aux autres sources d'énergie conventionnelles.

L'économie de la production nucléaire se caractérise par des coûts initiaux en capital (CAPEX) élevés et des coûts d'exploitation liés au combustible (OPEX) relativement faibles. Le coût de l'uranium ne représente généralement que 5 à 10% du coût actualisé de l'électricité (LCOE) pour une centrale nucléaire. Cette structure de coûts rend les services publics nucléaires peu sensibles au prix.

Concrètement, si le prix de l'uranium triple, passant de 50 $/lb à 150 $/lb par exemple, l'impact sur le coût final de l'électricité est négligeable, de l'ordre de fractions de centime par kilowattheure.

À l'inverse, l'absence de ce combustible est catastrophique et peut entraîner de lourdes pertes d'exploitation liées à l'arrêt de réacteurs valant plusieurs milliards de dollars, ce qui signifie que lorsque cette chaîne d'approvisionnement est perturbée, les prix de l'uranium peuvent grimper de manière exponentielle.

Quatre étapes dans la chaîne de valeur

La première étape est l'extraction du minerai d'uranium de la croûte terrestre. Si l'uranium est relativement courant (plus abondant que l'or ou l'argent), les concentrations matériellement significatives sont rares. La production est très concentrée dans quelques grandes régions : le Kazakhstan, le Canada, l'Australie et la Namibie.

(source : EIA.gov)

Étape 1 : Extraction

Il existe deux grandes méthodes d'extraction, chacune ayant des profils économiques et techniques distincts :

Dominante au Kazakhstan (via Kazatomprom) et utilisée aux États-Unis (Wyoming, Texas), la récupération in situ (ISR) consiste à injecter dans le gisement une solution lixiviante (eau oxygénée mélangée à un acide ou à une base). La solution dissout l'uranium, qui est pompé en surface pour être traité.

Avantages : coûts en capital plus faibles, absence de fosses à ciel ouvert ou de terrils, production modulable.

Risques : hydrogéologie techniquement complexe. Si le gisement n'est pas perméable ou si la chimie est mal gérée, les taux de récupération chutent. La dépendance à des consommables comme l'acide sulfurique (au Kazakhstan) crée des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement.

Vient ensuite l'exploitation minière conventionnelle. Dominante dans le bassin de l'Athabasca au Canada et en Afrique, elle implique une extraction souterraine ou à ciel ouvert du minerai, qui est ensuite concassé et lixivié dans une usine.

Bassin de l'Athabasca : les gisements canadiens sont exceptionnellement riches. Des mines comme Cigar Lake et McArthur River affichent des teneurs de 15 à 20% en yellowcake (concentré de minerai d'uranium), contre une moyenne mondiale de 0,1 à 0,2%. Cette anomalie géologique en fait les mines conventionnelles les moins coûteuses au monde, bien qu'elles soient techniquement difficiles à exploiter en raison des besoins de congélation des terrains.

Étape 2 : Conversion

Une fois extrait et traité, le concentré de minerai d'uranium ("yellowcake") est chimiquement stable mais solide. Pour être enrichi, il doit être converti en gaz, l'hexafluorure d'uranium (UF6). Cette étape constitue actuellement le goulet d'étranglement le plus sévère de la chaîne d'approvisionnement occidentale en combustible.

Après la fin de la Guerre froide, les capacités de conversion occidentales ont été laissées en jachère, les services publics s'appuyant sur des services de conversion russes à bas coût (le principal acteur russe étant Rosatom, qui contrôle 40% de part de marché) et sur la diminution des stocks civils. Aujourd'hui, il ne reste en pratique que trois installations occidentales opérationnelles : Cameco au Canada, Orano en France et la récente remise en service de ConverDyn aux États-Unis.

Les prix de la conversion ont atteint des sommets historiques, créant un goulot d'étranglement qui empêche l'uranium extrait de progresser plus loin dans la chaîne.

Étape 3 : Enrichissement

Point crucial, la relation entre l'enrichissement et l'extraction est en train de passer d'une source d'offre à un moteur massif de la demande.

Les services publics occidentaux délaissant l'enrichissement russe (environ ~44% des capacités mondiales historiquement), les installations occidentales restantes sont fortement saturées. Pour maximiser leur débit et honorer des livraisons contractuelles urgentes, les enrichisseurs sont contraints d'abandonner la "sous-alimentation" (haute efficacité) au profit de la "sur-alimentation" (haute vitesse).

Ce changement opérationnel signifie que les techniques occidentales sont désormais nettement plus gourmandes en matière : elles sacrifient l'efficacité au profit du volume, nécessitant jusqu'à 35 % de minerai d'uranium naturel en plus simplement pour produire exactement la même quantité finale de combustible.

Le passage d'une situation de sous-alimentation à une situation de suralimentation est structurellement équivalent à la disparition d'une grande mine d'uranium. Les analystes estiment que ce basculement crée une nouvelle demande nette de 20-30 millions de livres d'U3O8 par an, un facteur de variation massif auquel l'industrie minière est mal préparée.

Stage 4: Fabrication & End of life

La dernière étape consiste à reconvertir l'UF6 enrichi en poudre de dioxyde d'uranium UO2, à la comprimer en pastilles, puis à les charger dans des crayons de combustible en alliage de zirconium. Cette étape est hautement spécialisée selon les conceptions de réacteurs (par exemple, Westinghouse AP1000, Framatome EPR, VVER russe). Bien que ce soit un goulet d'étranglement moindre en volume, la bifurcation du marché crée des défis techniques pour les pays exploitant des réacteurs de conception russe (par exemple, en Europe de l'Est) qui passent à des fabricants de combustible occidentaux.

Avec environ 440 réacteurs et une capacité équivalente à 400 GW, le nucléaire génère 9% de l'électricité mondiale et nécessite 175-180 millions de livres de "yellowcake" U3O8 chaque année. Les plus gros consommateurs d'uranium au monde sont les États-Unis avec 94 réacteurs, la France avec 56 réacteurs et la Chine avec plus de 58 réacteurs. Enfin, pour ce qui est du combustible usé, la solution de référence reste l'entreposage à sec en fûts, dans des conteneurs scellés pouvant durer jusqu'à 1 800 ans.

Dynamique des prix et argument haussier pour le métal jaune

Prix de l'uranium

L'uranium ne se négocie pas sur un marché ouvert comme d'autres matières premières : acheteurs et vendeurs fixent les prix et concluent les contrats de manière privée. Il existe toutefois des références de prix sectorielles, fournies par UxC et TradeTech, qui permettent de tracer les grandes lignes de l'évolution des prix de l'uranium.

Cette matière première se négocie selon deux segments de prix :

Les contrats à terme, qui représentent plus de 91% des livraisons : il s'agit d'accords pluriannuels avec les services publics, dont le prix moyen était de 80-82 $/lb en 2024.

Le marché au comptant, plus volatil, ne représente que 9% des volumes, les acteurs financiers constituant aujourd'hui 60-70% de ce marché (contre 5 % en 2000).

(source : Cameco)

Les prix à terme de l'uranium sont en hausse constante depuis 28 mois, jusqu'au début de 2025, ce qui suggère que les électriciens sécurisent cette ressource à n'importe quel prix, malgré une forte demande provenant d'autres secteurs.

Étudier la dynamique des producteurs mondiaux

Kazakhstan

Avec 39% de l'offre mondiale, le plus grand producteur d'uranium, Kazatomprom, est confronté à des pénuries de production car un ingrédient essentiel à ses opérations d'extraction ISR, l'acide sulfurique, est désormais détourné vers un usage agricole.

Qui plus est, l'emprise de la Russie sur le Kazakhstan ne se desserrera pratiquement jamais, aggravant ainsi une vulnérabilité pour les clients nucléaires occidentaux. Malgré les efforts pour construire un oléoduc alternatif passant par l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, l'influence russe persistera.

Compte tenu de la tension sur les matières premières et de l'environnement géopolitique complexe, Kazatomprom a réduit ses objectifs de production pour la deuxième année consécutive, retirant 5 000 tonnes d'offre rien qu'en 2025.

Amérique du Nord

Avec 25% de l'offre mondiale, le Canada et les États-Unis connaissent des dynamiques très différentes ; cependant, malgré la demande liée à l'IA, le mouvement de relocalisation de la chaîne du combustible nucléaire et de l'enrichissement progresse plus lentement que prévu.

Canada (Cameco) :

McArthur River : l'une des mines au plus fort teneur au monde (6,55% de teneur) a redémarré en novembre 2022 après 4 ans de suspension

La production 2024 s'est établie à 20,3 millions de livres (année record)

Pour 2025, les prévisions ont été révisées à la baisse, à 14-15 millions de livres, en raison de retards dans le gel du sol et de réparations de ventilation

Athabasca Basin, Cigar Lake : avec une teneur moyenne de 17%, c'est un actif exceptionnel pour l'uranium canadien

Avec un coût de maintien tout compris d'environ 21 $/lb (référence du secteur), son exploitation a été prolongée jusqu'en 2036

Etats-Unis ( <1% mais en croissance) :

Uranium Energy Corp a relancé Christensen Ranch dans le Wyoming en août 2024, marquant la première production américaine depuis 2018

En ce qui concerne les combustibles nucléaires, la seule usine conventionnelle en fonctionnement, White Mesa, dans l'Utah, a produit 157 525 livres à fin T4 2024

En août 2024, les États-Unis ont également interdit les importations d'uranium russe, créant ainsi un marché supplémentaire de 2,72 milliards de dollars réservé à la chaîne d'approvisionnement nucléaire domestique

Par ailleurs, le décret de Trump visant un déploiement de 400 GW de nucléaire d'ici 2050 (contre 100 GW aujourd'hui) nécessiterait environ 190 millions de livres par an (soit 4 fois la demande actuelle des États-Unis)

Afrique

Avec 16% de l'offre mondiale répartis entre le Niger et la Namibie, d'importants handicaps pèsent sur l'uranium africain.

Niger (4-5%) :

Le coup d'État de juillet 2023 a été décisif, la junte locale ayant saisi la mine SOMAÏR d'Orano, laissant 1 050 tonnes de yellowcake bloquées (soit ~300 millions ?) en raison de la fermeture des frontières

En juin 2025, une nationalisation totale a été annoncée, et Orano tente depuis de récupérer ses actifs via un arbitrage international

Namibie (12%) :

La mine Langer Heinrich de Paladin a enfin redémarré, avec un début de la production commerciale en mars 2024 après 6 ans d'arrêt

Décembre 2024 a été son meilleur mois depuis la remise en service, avec une production de 308 604 livres de yellowcake



L'objectif 2025 a été fixé à 4-4,5 millions de livres, pour un coût de revient total compris entre 28 et 31 $/lb

D'autres opérations, comme Rössing (CNNC) et Husab (CGN), produisent ensemble environ 5 600 tU par an

Australie

Avec 8 % de l'offre, Olympic Dam en Australie dispose de ressources considérables, mais souffre également d'un potentiel de croissance limité.

Olympic Dam, opérée par BHP, est le plus grand gisement d'uranium au monde, avec plus d'1 million de tonnes de ressources

Ici, l'uranium est un sous-produit du cuivre et représente 25 % du chiffre d'affaires de la mine

Les estimations pour l'exercice 2024 font état d'une production de 3 603 tonnes de yellowcake, et même avec le projet d'extension de la mine, BHP annonce que la production d'uranium n'augmentera que d'« environ 1 % », le cuivre dictant tous les arbitrages d'investissement

Deux relais de croissance majeurs de ce cycle

La demande d'uranium est tirée par deux mégatendances convergentes qui se renforcent mutuellement : la sécurité énergétique et le boom de l'IA/centres de données.

Les Data Centers d'IA

L'évolution la plus significative de ces 24 derniers mois est l'implication directe des hyperscalers dans l'approvisionnement en énergie nucléaire.

Les modèles d'IA sont extrêmement énergivores : une requête d'IA peut consommer de 10 à 30 fois plus d'énergie qu'une recherche Google classique. La demande électrique des data centers aux États-Unis devrait tripler d'ici 2030, portée par le déploiement massif de grappes de calcul pour l'entraînement et l'inférence.

Les seules énergies renouvelables ne peuvent pas couvrir cette charge. Les data centers exigent une fiabilité "five nines" (99,999%) et une production de base continue. L'éolien et le solaire, parce qu'intermittents, nécessitent des capacités de stockage par batteries massives et coûteuses pour satisfaire à cette exigence.

Le nucléaire, avec un facteur de charge supérieur à 90%, est la seule source d'énergie décarbonée capable de répondre à ce besoin 24 h/24 sans recours à des combustibles fossiles en appoint.

Principaux accords :

Microsoft & Constellation Energy : en septembre 2024, Microsoft a signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 20 ans pour redémarrer le réacteur Three Mile Island Unit 1, rebaptisé Crane Clean Energy Center.

Amazon (AWS) & Talen Energy : Amazon a acquis un campus de data centers, co-localisé avec la centrale nucléaire de Susquehanna, pour 650 millions de dollars. L'accord sécurise une ligne directe vers 960 MW de puissance nucléaire. En se co-localisant "behind the meter", Amazon contourne la congestion des lignes de transport et les frais de réseau, en accédant directement à la production du réacteur.

Google & Kairos Power : Google a signé un accord-cadre pour déployer 500 MW de capacité SMR d'ici 2035, en s'appuyant sur la technologie de réacteur à haute température refroidi au sel fondu fluoré de Kairos Power.

Renaissance du nucléaire et prolongations de durée de vie

Chine : le leader incontesté des nouveaux chantiers, avec 24 réacteurs en construction et des projets pour dépasser les États-Unis en termes de capacité nucléaire totale d'ici 2030. La Chine exploite un programme stratégique de stocks nationaux, verrouillant de manière agressive des approvisionnements à long terme en uranium en provenance du Kazakhstan et de la Namibie pour se protéger de la volatilité du marché.

Japon : redémarre lentement mais sûrement son parc. L' "allergie au nucléaire" post-Fukushima s'estompe, les inquiétudes liées à la sécurité énergétique, exacerbées par les prix élevés du GNL et la faiblesse du yen, prenant le dessus. Le gouvernement pousse aux redémarrages de réacteurs et envisage même de nouveaux réacteurs avancés.

Europe : la France revitalise son secteur nucléaire avec des projets de nouveaux réacteurs EPR. Les pays d'Europe de l'Est (Pologne, Roumanie, République tchèque) poursuivent de manière agressive à la fois les SMR et les grands projets de réacteurs conventionnels pour déconnecter leurs réseaux électriques du gaz et du charbon russes. Le Royaume-Uni a publié un rapport de régulation nucléaire qualifié de "historique", appelant à un "renouveau radical" alors que le pays est devenu le plus cher au monde pour construire du nucléaire, en raison d'une supervision fragmenté entre huit régulateurs.

Inde : vise 100 GW de nucléaire d'ici 2047 (contre 8,9 GW aujourd'hui), avec 18 réacteurs à ajouter d'ici 2031-2032, et le lancement d'une "Nuclear Energy Mission" de 2,5 milliards de dollars pour le développement indigne de SMR. Le gouvernement a amendé la loi sur l'énergie atomique afin d'autoriser pour la première fois la participation du secteur privé, en s'associant aux États-Unis pour la construction de réacteurs.

Alors que la Chine construit du nucléaire simplement parce qu'elle le peut, les autres pays/régions en construisent parce qu'ils y sont contraints.

Ce qui pourrait mal tourner (et ce qu'il faut surveiller)

"Paper Reactor" et retards des SMR

Les projections de demande les plus optimistes reposent largement sur un déploiement à grande échelle des Small Modular Reactors (SMR) d'ici 2030-2035. Toutefois, le bilan des SMR reste encore à faire sur le plan commercial.

Échec de NuScale : l'annulation du projet phare Carbon Free Power Project de NuScale dans l'Utah, en raison de dérives de coûts (les coûts ont grimpé à 89 $/MWh), fait figure d'avertissement.

Risque : si les SMR n'arrivent pas à atteindre une compétitivité en coût ou se heurtent à des retards réglementaires systémiques, la courbe de demande au-delà de 2030 s'aplatira nettement, laissant le marché en situation de surcapacité si de nouvelles mines entrent en production.

Économie des renouvelables et du stockage par batteries

Les coûts du solaire photovoltaïque et de l'éolien continuent de chuter. Plus important encore, la technologie de stockage par batteries progresse rapidement.

Risque : si le stockage par batteries à l'échelle du réseau devient suffisamment bon marché (par exemple, les batteries fer-air développées en Chine pour un stockage de plusieurs jours), l'argument de l' "intermittence" contre les renouvelables perd de sa force. Un réseau dominé par le couple solaire/éolien + batteries bon marché pourrait remettre en cause les calculs économiques en défaveur d'un nucléaire de base coûteux.

Accident nucléaire majeur

L'industrie nucléaire opère sous un profil de risque unique : un accident n'importe où est perçu comme un accident partout. Un accident de fusion du cœur ou une fuite radioactive significative, en particulier en Chine ou en Russie où la transparence est plus faible, déclencherait un gel psychologique et réglementaire mondial comparable à l'époque post-Fukushima, qui nous a fait perdre une décennie dans le déploiement du nucléaire. Cela anéantirait la demande du jour au lendemain et laisserait des milliards de capitaux immobilisés.

Vents contraires macroéconomiques

Si le combustible nucléaire lui-même est relativement inélastique, la construction de nouvelles centrales est très sensible au coût du capital. Les centrales nucléaires sont des projets d'infrastructures de plusieurs milliards de dollars.

Risque : une récession mondiale ou un environnement de taux d'intérêt "higher for longer" pourrait inciter les électriciens à repousser les nouveaux projets, très intensifs en capital. Si le financement se raréfie, la "renaissance du nucléaire" pourrait caler, repoussant plus loin dans le futur les projections de demande.

Entreprises à suivre

(notre sélection de sociétés de premier plan appelées à bénéficier de la renaissance de l'uranium)

Cameco (NYSE : CCJ) - Producteur d'uranium de premier plan avec relais sur les réacteurs

Cameco constitue la référence liquide pour s'exposer à l'uranium, avec des mines de type Tier 1, des activités de services liés au combustible et une participation de 49% dans Westinghouse, un bénéficiaire clé du renouveau des constructions nucléaires aux États-Unis et en Europe. Les résultats récents font apparaître des volumes plus faibles, mais des prix réalisés plus élevés et un flux de trésorerie disponible solide, avec une dette nette désormais modeste. La direction a relevé ses objectifs de ventes, augmenté le dividende et oriente progressivement les contrats vers des prix indexés sur le marché. La valorisation est exigeante au regard de l'historique, mais un potentiel haussier subsiste si les volumes se normalisent et si la capacité bénéficiaire de Westinghouse est pleinement reconnue.

Sprott Physical Uranium Trust (TSX : U.UN) - Pure exposition au prix de l'uranium

Sprott Physical Uranium Trust est la façon la plus directe, parmi les véhicules cotés, de détenir de l'uranium au comptant. Le véhicule détient de l'U3O8 physique en stockage sécurisé et émet des parts ou des actions via des émissions "at-the-market" (ATM) pour financer des achats supplémentaires lorsque la demande des investisseurs est forte, contribuant à tendre le marché à la marge. Il n'y a pas de risque opérationnel ou juridictionnel, uniquement des risques liés au stockage, aux frais et au différentiel par rapport au spot. Pour les investisseurs qui souhaitent une exposition directe au prix de l'uranium plutôt qu'au risque d'exécution propre à chaque mine, Sprott constitue le cœur de cette thématique.

Paladin Energy (ASX : PDN) - Producteur redémarré avec fort levier opérationnel

Paladin offre une exposition amplifiée à la hausse des prix via la mine de Langer Heinrich en Namibie, un site brownfield disposant d'infrastructures existantes et d'une longue durée de vie des réserves. La direction a conclu un mix de contrats à prix fixes et indexés sur le marché avec les services publics, tout en conservant des volumes non couverts pour capter le potentiel de hausse. Le bilan a été assaini après des années de restructuration et le flux de trésorerie disponible à court terme devrait s'améliorer nettement à mesure que la production se stabilise. Paladin apparaît comme un moyen liquide, doté d'un fort effet de levier opérationnel, de jouer le marché haussier de l'uranium.

Petites entreprises dans lesquelles investir

Pour aller plus loin sur les petites sociétés appelées à bénéficier de la renaissance de l'uranium, créez votre propre Stock Screener comme nous l'avons fait :

Bonus : ETFScreener

Pour en savoir plus sur les ETF disponibles pour indexer la renaissance de l'uranium, créez votre propre Screener d'ETF comme nous l'avons fait :









Notre analyse

En 2025, le marché de l'uranium se trouve à un moment unique de l'histoire.

L' "inventory overhang" qui a pesé sur les prix pendant une décennie a été entièrement résorbé. La chaîne d'approvisionnement est désormais fracturée par la géopolitique, ce qui impose une reconstruction coûteuse et longue des capacités de conversion et d'enrichissement en Occident. Dans le même temps, le signal de la demande est le plus fort qu'il ait été depuis 50 ans, amplifié par les besoins non négociables de fiabilité énergétique de la révolution de l'IA.

À mon sens, le déficit d'offre est structurel et profondément ancré. Il ne peut pas être résorbé rapidement. Il faut de 10 à 15 ans pour obtenir les permis et construire de nouvelles mines. Cela implique un environnement de prix qui doit monter (et se maintenir) à des niveaux suffisants pour inciter à de nouvelles productions.

Le prix plancher de l'uranium est probablement déterminé par le coût marginal de production des redémarrages de sites occidentaux déjà exploités, situé grosso modo autour de 75 à 80 $/lb. En dessous de ce niveau, l'offre se tarit tout simplement.

Le scénario haussier, en résumé, est le suivant : la reprise des contrats d'approvisionnement de volume par les compagnies d'électricité, sous l'effet de l'application de l'interdiction russe en 2028 et de l'expiration des contrats historiques, devrait pousser les prix à terme du yellowcake vers plus de 100 $/lb.

Les gagnants de ce cycle seront les entreprises disposant d'actifs autorisés, de haute teneur, situés dans des juridictions stables (Canada, Australie, États-Unis), qui bénéficieront d'une "prime de sécurité". La bifurcation du marché favorise pour l'instant les producteurs occidentaux par rapport à leurs homologues orientaux.

Les achats directs de Microsoft, Amazon et Google devraient se poursuivre et jouer un rôle de puissant accélérateur. Ces acteurs disposent de bilans qui écrasent par leur taille ceux des services publics et peuvent payer n'importe quel prix pour une électricité fiable.

Les investisseurs dans l'uranium parient, en substance, sur une course : le secteur minier peut-il mettre en production des projets complexes et intensifs en capital plus rapidement que ne croît l'appétit du monde pour une production électrique de base décarbonée ? Les données suggèrent que la réponse est "bon", ne laissant que le prix de l'uranium comme mécanisme disponible pour rééquilibrer le marché.

Restez investis, avec prudence.