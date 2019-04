Urban Gaming fait évoluer son identité

L'agence de gamification collective Urban Gaming refond son identité et lance ses nouveaux supports de communication.

À l'occasion du salon Solutions RH, Urban Gaming a dévoilé sa nouvelle identité visuelle aux visiteurs, partenaires et clients. Plus qu'un simple rebranding, cette évolution profonde est l'aboutissement de la nouvelle stratégie de développement de l'entreprise qui a fortement fait évoluer son offre pour l'adapter aux nouveaux usages de ses clients et les accompagner dans la mise en place d'opérations sur mesure: Escape game, opérations Onboarding, team-building 2.0, etc.

Anne-Sophie Anot Marketing & Communication Director chez Urban Gaming explique : « Mettre en avant notre ADN et notre vision est un axe-clé de notre stratégie de croissance. Nous avons donc fortement investi pour mettre en place notre identité visuelle et nos nouveaux supports de communication. En phase avec nos orientations, ces derniers permettront de mieux véhiculer nos messages et offres auprès de nos partenaires, prospects et clients. »

Après avoir présenté son nouveau logo, Urban Gaming va dévoiler ces prochaines semaines son nouveau site web et mettre en place une démarche de communication digitale dynamique (réseaux sociaux, brand content, digital PR, etc.) pour lancer sa nouvelle stratégie de promotion.

