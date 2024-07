La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré jeudi que la politique de concurrence de l'UE devrait être réorganisée afin d'aider les entreprises à se développer et à être plus compétitives sur les marchés mondiaux, ce qui indique qu'elle pourrait assouplir les règles de l'Union en matière de fusions si elle obtient un nouveau mandat.

"Je pense que nous avons besoin d'une nouvelle approche de la politique de concurrence, mieux adaptée à nos objectifs communs et plus favorable aux entreprises qui se développent sur les marchés mondiaux, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables", a-t-elle déclaré dans un document exposant son programme au Parlement européen.

"Cela devrait se refléter dans la manière dont nous évaluons les fusions afin que l'innovation et la résilience soient pleinement prises en compte", a-t-elle ajouté.

Les fournisseurs de télécommunications réclament depuis longtemps des règles plus souples pour les fusions nationales, alors que l'autorité de surveillance de la concurrence de l'UE s'inquiète des opérations qui réduisent le nombre d'acteurs de quatre à trois.

Plus tard dans la journée, les législateurs européens se prononceront sur l'octroi à Mme von der Leyen d'un nouveau mandat de cinq ans à la tête de la Commission européenne.

Mme Von der Leyen a déclaré que les régulateurs antitrust de l'UE allaient renforcer l'application de la loi sur les marchés numériques, qui vise à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques, et de la loi sur les services numériques, qui exige des intermédiaires et des plateformes en ligne qu'ils fassent davantage pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables en ligne. (Reportage de Foo Yun Chee, édition de Bart Meijer)