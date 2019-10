''VALBIOTIS : Augmentation de capital pour sécuriser son financement et conclure dès 2020 un partenariat stratégique''

16/10/2019 | 16:30



Pouvez-vous nous décrire votre activité ?



Créée en février 2014 et introduite en Bourse en juin 2017, VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Elle développe des produits à base, notamment, de plantes alimentaires et d’extraits végétaux. Ces produits sont destinés en particulier à réduire des facteurs de risque de certaines maladies métaboliques (diabète de type 2, NASH, obésité, maladies cardiovasculaires), pour lesquelles les besoins médicaux sont insatisfaits, afin de retarder leur apparition, voire d’éviter qu’un état à risque n’évolue vers une pathologie.



Quel bilan faites-vous depuis votre introduction en Bourse en juin 2017 ?



L’introduction en Bourse de VALBIOTIS a été une étape très importante qui nous a permis d’accélérer la mise en œuvre de notre plan de développement. Celui-ci a particulièrement porté sur VALEDIA®, notre produit phare, dont la vocation est de réduire plusieurs facteurs de risque du diabète de type 2. Depuis juillet 2019, sa substance active, TOTUM-63, a démontré son efficacité clinique, avec des résultats positifs et significatifs versus placebo.



Nous avons également réalisé des avancées en matière de propriété industrielle avec le dépôt des brevets dans plus de 60 pays et leur obtention sur nos deux principaux marchés cibles, l'Europe et les États-Unis, soit près de 40 pays. Notre capacité de production aux normes nord-américaines et européennes a également été validée avec le Groupe Pierre Fabre.



Et maintenant, quel est l’objectif de cette augmentation de capital ?



Au regard de ces avancées récentes et décisives, nous nous sommes fixés deux nouvelles priorités : sécuriser le financement de VALBIOTIS à court terme et conclure avant fin 2020 un partenariat stratégique avec un acteur de la santé, qui nous apportera les financements nécessaires à la finalisation du programme clinique de VALEDIA® dans le prédiabète et qui assurera sa commercialisation rapide à l’échelle internationale.



C'est dans ce contexte que nous lançons aujourd'hui une augmentation de capital avec maintien du DPS avec la volonté d’associer tous les actionnaires de VALBIOTIS à ce tournant dans l'exécution de notre stratégie.



Quels sont les modalités principales de cette levée de fonds ?



Ouverte à tous, cette levée de fonds d'un montant maximum de 8,3 millions d'euros (en cas d'exercice de la clause d'extension) donne l'opportunité d'acquérir de nouvelles actions VALBIOTIS à un prix de 2,35 euros, soit une décote de 17,3% par rapport au cours de clôture du 8 octobre 2019.

Cette opération est sécurisée par des engagements de souscription au titre de garantie de l’Offre reçus par d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs pour un montant de à 5,4 millions d’euros.



Enfin, comme vous l’avez compris l’augmentation de capital est réalisée avec maintien du DPS. Chaque actionnaire de VALBIOTIS a reçu le 14 octobre un DPS par action (détenue le 11 octobre). Ce droit permet de souscrire de façon prioritaire à l’opération à raison de 3 actions nouvelles au prix unitaire de 2,35€ pour 4 DPS possédés.



Quelles sont vos perspectives chiffrées de croissance à court et moyen terme ?



Nous ne donnons pas de prévisions de croissance ni rentabilité à date. Mais sachez que notre Société est prête à pénétrer un marché du prédiabète déjà estimé à 600 millions d’euros et qui devrait atteindre 1,8 milliard d’euros d'ici 2027 sur nos pays cibles. Vous l’avez compris, le marché sur lequel nous souhaitons commercialiser VALEDIA® est considérable.