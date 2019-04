Valbiotis / Mot-clé(s) : Autres

COMMUNIQUÉ DE PRESSE VALBIOTIS participe au SmallCap Event 2019 le 16 avril 2019 La Rochelle, le 22 mars 2019, (7h35 CET) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce sa participation à la 14ème édition du SmallCap Event qui se tiendra à Paris (Hôtel Le Westin) les 16 et 17 avril prochains. Après avoir confirmé la publication des résultats de Phase IIA de VALEDIA(R) pour mi-2019 et révélé les premières données de marché du prédiabète qui atteint aujourd'hui 600 MEUR et triplera d'ici 2027, VALBIOTIS ira à la rencontre des investisseurs français et internationaux le mardi 16 avril 2019 à l'occasion du SmallCap Event. Cet évènement dédié aux investisseurs institutionnels permettra à Sébastien PELTIER, CEO, et Jocelyn PINEAU, CFO, de revenir sur l'opportunité VALBIOTIS avec notamment l'ensemble des étapes franchies sur son produit le plus avancé, VALEDIA(R) dont la commercialisation est prévue à l'horizon 2021. SmallCap Event

Le 16 et 17 avril 2019

Hôtel Le Westin3 - Rue de Castiglione -75001 Paris

Plus d'information et inscriptions sur : http://small2019.midcapevents.com/

A PROPOS DE VALBIOTIS VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux acteurs de la santé. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l'obésité et des pathologies cardiovasculaires. Créée début 2014 à La Rochelle, l'entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d'excellence en France et à l'étranger, dont l'Université de la Rochelle, le CNRS, et l'Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d'un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. L'Entreprise est installée sur 3 sites en France - Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) - auxquels s'ajoute un bureau américain à Boston (MA). Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l'Union Européenne pour ses programmes de recherche via l'obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). VALBIOTIS est une entreprise éligible au PEA-PME. Toute l'information sur VALBIOTIS :

http ://valbiotis.com/ VALBIOTIS

COMMUNICATION CORPORATE

Carole ROCHER /

Marc DELAUNAY

+33 5 46 28 62 58

medias@valbiotis.com COMMUNICATION FINANCIERE

ACTIFIN

Stéphane RUIZ

+33 1 56 88 11 14

sruiz@actifin.fr RELATIONS MEDIAS

MADIS PHILEO

Guillaume DE CHAMISSO

+33 6 85 91 32 56

guillaume.dechamisso@madisphileo.com





ÉTATS-UNIS

SOLEBURY TROUT

Rebecca JOHN / Patrick TILL

+1 646 378 2935

rjohn@troutgroup.com

ptill@troutgroup.com Nom : VALBIOTIS

Code ISIN : FR0013254851

Avertissement Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de VALBIOTIS. VALBIOTIS considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par VALBIOTIS et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d'une performance future et peuvent être remises en cause par l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont ceux décrits dans le document de base de VALBIOTIS déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 5 avril 2017 (numéro de dépôt I.17-012) ainsi que dans son rapport financier annuel 2018 déposé auprès de l'AMF le 8 mars 2019, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.valbiotis.com).







