VALLOUREC : UBS reste à Vendre

UBS a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 2 euros sur Vallourec. Le fabricant de tubes sans soudure en acier a dévoilé un chiffre d'affaires du troisième trimestre globalement en ligne avec le consensus et un Ebitda de 84 millions d'euros, soit 6 % au dessus des attentes. Toutefois observe l'analyste, ce chiffre intègre une reprise sur provision de 11 millions. En excluant ce gain, l'Ebitda ressort à 73 millions, soit légèrement inférieur au consensus qui atteignait 79 millions.En valeur absolue, le décalage n'est pas important, mais affecte de manière significative son opinion sur le titre.Le bureau d'études souligne que Vallourec a surperformé le secteur européen des services pétroliers de 13 % en novembre, soutenu par la perspective de cette publication. Il décèle dans cette dernière du positif (génération positive de cash flow) et du négatif (l'Ebitda ajusté décevant). Selon le courtier, le consensus ne devrait pas évoluer.Au final, UBS précise que ces craintes concernant la faiblesse du marché américain et son impact disproportionné sur un bilan très endetté demeurent.