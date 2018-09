Communiqué de Presse



VATEL DIRECT boucle sa quatorzième levée de fonds



Paris, le 18 septembre 2018 – La plateforme de financement obligataire participatif vient de lever 1 060 k€ pour le compte de TERA Environnement, une société française spécialisée dans l'analyse de la contamination chimique.

Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, vient de clôturer avec succès sa quatorzième levée de fonds en récoltant 1 060 k€ pour le compte de TERA Environnement.

Spécialiste de l'analyse des contaminants chimiques, TERA Environnement accompagne depuis plus de dix ans ses clients issus des secteurs des Hautes Technologies, de l'Environnement et de la Santé. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 3 760 K€ et dégagé un résultat d'exploitation de 308 K€ en 2017.

Les obligations émises affichent un taux d'intérêt annuel de 7%. Le remboursement se fera mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d'un montant de 1 000€ à un versement mensuel brut par TERA Environnement de 19,80€ pendant 5 ans.

Avec ce quatorzième dossier, Vatel Direct confirme sa place dans le top 5 des plateformes de financement participatif qui ont le plus prêté depuis janvier.

La plateforme a déjà financé plus de 14 PME pour plus de 14 M€ depuis sa création.



À propos de Vatel Direct

Vatel Direct est la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital. La société a obtenu le statut de CIP auprès de l'AMF et est enregistrée à l'Orias sous le numéro 17002715. Vatel Direct finance des PME rentables sous forme d'obligations simples, remboursables mensuellement, pour des montants de 200 K€ à 2,5 M€ et sur des durées de 2 à 5 ans.

