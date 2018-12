Communiqué de Presse



VATEL DIRECT finalise

sa seizième levée de fonds





Paris le 7 décembre 2018 – La plateforme de financement obligataire participatif vient de lever 490 275,00€ pour le compte de la Blanchisserie de Paris.

Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, vient de clôturer avec succès sa seizième levée de fonds en récoltant 490 275,00 € pour le compte de la société Blanchisserie de Paris.

La société Blanchisserie de Paris créée en 2014 s'est historiquement forgée sous la seule impulsion de son fondateur, Cyril Corria. Blanchisserie de Paris est un acteur en plein développement du segment de la blanchisserie industrielle, marché présentant par ailleurs un fort potentiel d'avenir. L'établissement a réalisé un chiffre d'affaires de 2,47 M€ en 2017, en croissance de 38% par rapport à 2018. Blanchisserie de Paris offre une gestion complète du linge qu'elle collecte, trie, nettoie, sèche, plie, repasse, reconditionne et livre à ses clients ; les pièces textiles vont de la serviette de table, de toilette, à la parure de draps en passant par les vêtements professionnels, toutes ces pièces textiles et prestations pouvant être fournies dans le cadre d'un contrat de location.

Les obligations souscrites affichent un taux d'intérêt annuel de 6,8%. Le remboursement se fera mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d'un montant de 1000€ à un versement mensuel brut de Blanchisserie de Paris de 19,71€ pendant 5 ans.

Vatel Direct renforce sa place sur le marché des plateformes de financement participatif avec la clôture de ce seizième dossier. La plateforme a déjà financé 16 PME pour plus de 16 M€ depuis sa création.



À propos de Vatel Direct

Vatel Direct est la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital. La société a obtenu le statut de CIP auprès de l'AMF et est enregistrée à l'Orias sous le numéro 17002715. Vatel Direct finance des PME rentables sous forme d'obligations simples, remboursables mensuellement, pour des montants de 200 K€ à 2,5 M€ et sur des durées de 2 à 5 ans. La plateforme a déjà financé 16 PME pour plus de 16 millions d'euros depuis sa création.



