VATEL DIRECT finalise sa vingt-septième levée de fonds, de 2,5 M EUR pour le projet La Découverte

Communiqué de Presse



VATEL DIRECT finalise sa vingt-septième levée

de fonds, de 2,5 M€ pour le projet La Découverte



Paris le 27 février 2020 – La plateforme de financement obligataire participatif Vatel Direct vient de lever la somme de 2,5 M€ auprès de 100 investisseurs pour le compte de la société BIRD AM dans le cadre du financement de son projet immobilier La Découverte, avec un taux d'intérêt annuel de 5,0%.

Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, vient de clôturer avec succès sa vingt-septième levée de fonds en récoltant 2 500 000 € pour le compte de la société BIRD AM. BIRD AM est une holding d'investissement dédiée au financement de projets de promotion immobilière. La société est une filiale à 100% de Réalités, groupe spécialisé dans la promotion résidentielle, principalement dans l'ouest de la France.

Réalités est cotée sur Euronext Growth depuis 2014 et capitalisait près de 60 M€ au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2018, elle a publié un chiffre d'affaires de 134 M€, en hausse de 4% par rapport à 2017.

L'opération va permettre le financement de l'opération La Découverte, qui concerne la réhabilitation d'une zone urbaine à Saint-Malo. L'ensemble des bâtiments présents dans cette zone vont être démolis pour d'une part relocaliser un nouvel Intermarché avec galerie commerciale et logements aux étages, à l'est ; et d'autre part créer une nouvelle offre de logements, commerces de proximité, moyenne surface, bureaux, espace sports et loisirs et un parking silo, à l'ouest.

Les obligations souscrites affichent un taux d'intérêt annuel de 5,0%. Le remboursement se fera mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d'un montant de 1000€ à un versement mensuel brut par BIRD AM de 43,87 € pendant 2 ans.

Avec cette opération, Vatel Direct renforce sa place sur le marché des plateformes de financement participatif. La plateforme a financé 27 PME pour plus de 33,5 M€ depuis sa création.

La 28e opération est lancée

Une nouvelle opération est par ailleurs en cours de levée dans le secteur de l'électronique grand public, avec un rendement de 6,80 % contre remboursement mensuel (intérêts et principal) sur une durée de 60 mois.



À propos de Vatel Direct

Vatel Direct est la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital. La société a obtenu le statut de CIP auprès de l'AMF et est enregistrée à l'Orias sous le numéro 17002715. Vatel Direct finance des PME rentables sous forme d'obligations simples, remboursables mensuellement, pour des montants de 200 K€ à 2,5 M€ et sur des durées de 2 à 5 ans. La plateforme a déjà financé 27 PME pour plus de 33,5 millions d'euros depuis sa création.



Contact Presse

Ulysse Communication

Jean-Philippe Mocci

T : 01.81.70.96.33 | M : 06.71.91.18.83

jpmocci@ulysse-communication.com

Fabio Marquetty

T : 01.81.70.96.32 | M : 06.28.45.40.97

fmarquetty@ulysse-communication.com ,

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x2mbYJ1vl22cnm6flsqbnGqXaWeSmGeXm2GelWSZZZiWaWtpmGlpb5WeZm9jmGZr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62315-cp-vatel_direct-succes_levee-la-decouverte-26-02-2020-envoi.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews