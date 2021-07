VAZIVA SAS : ACCELERE SON DEVELOPPEMENT ET PREPARE SON INTRODUCTION EN BOURSE

VAZIVA SAS

VAZIVA ACCELERE SON DEVELOPPEMENT ET PREPARE SON INTRODUCTION EN BOURSE



28-Juil-2021 / 16:00 CET/CEST

VAZIVA ACCELERE SON DEVELOPPEMENT ET PREPARE SON INTRODUCTION EN BOURSE Vaziva, fintech leader dans la dématérialisation des titres cadeaux, vacances, déjeuners et culture annonce son intention d'inscrire prochainement ses titres sur le compartiment d'Euronext Growth par voie de cotation directe associée à un placement privé. L'opération est menée par Invest Securities, le leader Français des introductions sur Euronext.

Vaziva, une fintech française pionnière des dotations sociales Créée en 2015, Vaziva est l'une des premières fintechs à proposer aux DRH et CSE[1] une simplification de la gestion des avantages sociaux et loisirs des salariés. Dès sa première année d'existence, Vaziva se distingue en remportant le prix de conformité au programme Mastercard et le Trophée de l'innovation au Salon des Comités d'Entreprises de Paris. A travers une offre agile valorisant la marque employeur, Vaziva a la capacité de s'adresser à des clients de toute taille, allant de la PME au Grand Compte via le réseau Mastercard. En 2020, la marque, qui compte 100 000 utilisateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 M?, enregistrant une croissance de 128%.

Une offre 360 degrés sur une carte de paiement managée réutilisable La fintech se démarque par une proposition de valeur forte réunissant une carte Mastercard multi-dotations (titres restaurants, vacances, cadeaux, culture, mobilité) et une application mobile innovante. Vaziva a développé une offre 360 degrés qui a pour ambition d'apporter une solution complète aux entreprises tout en s'adaptant aux modes de consommation des salariés et solidaire qui soutient tous les commerçants et restaurateurs sans frais de commission supplémentaire. En réunissant au sein d'une seule et unique carte managée, les titres vacances, cadeaux, culture et restaurants, Vaziva simplifie et centralise la gestion de toutes les dotations sociales d'entreprises. En complément, la fintech a développé un certain nombre d'outils à destination des DRH et CSE : pilotage du budget des activités sociales, sécurisation et optimisation de la logistique, interface de gestion simple et performante, personnalisation du parcours client. Côté salariés, la solution de cartes managées Vaziva décuple l'expérience des collaborateurs et libère leurs choix notamment avec : un réseau d'acceptation de plus de 30 millions de commerçants dans le monde

une augmentation significative du pouvoir d'achat avec la billetterie avantages à tarifs négociés

une fidélisation du salarié avec une épargne récompensée, des jeux concours, des cash-rewards . LOGEOS, un logiciel technologique à fort potentiel d'exploitation L'innovation Vaziva repose sur LOGEOS, logiciel métier interopérable avec les principaux outils comptables et RH des entreprises. Cette technologie propriétaire, qui permet une gestion centralisée de l'ensemble des dotations sociales intègre : un système de paiement électronique ouvert et sécurisé via nos cartes de paiement managées

une gestion simple et efficace des dotations en temps réel : de la souscription salariée à la distribution dématérialisée

une diversité de canaux de distribution de contenus accessibles sur tous supports. Cet outil unique et innovant pour l'économie sociale permet une duplicabilité aisée à l'international.

Un marché en plein développement En pleine révolution digitale, le marché français des dotations aux salariés représente 20 Mds?. Relevant d'un marché réglementé, les titres de dotations et loisirs sont en pleine croissance. En 2019, les titres restaurants représentaient 7,2 Mds? contre 5,9 Mds? en 2015, soit une croissance de plus de 22%[2]. Depuis l'entrée en vigueur du décret relatif à la dématérialisation des titres restaurants, le secteur est en pleine mutation et permet l'ouverture du marché à de nouveaux entrants digitaux. Ce marché est également porté par deux facteurs durables : dans le cadre de la loi Macron (2015), l'année 2022 marquera la généralisation d'une offre dématérialisée pour les salariés. Cela représente un marché d'environ 22,5 Mds?.

avec le contexte inédit lié à la crise sanitaire, les titres papiers encore prépondérants sont amenés à être remplacés par des titres dématérialisés à court terme.

La Bourse, comme accélérateur d'un développement à fort potentiel de croissance Dans le cadre de l'accélération de son développement et du renforcement de sa notoriété, Vaziva prépare une entrée en Bourse. Le projet devrait se concrétiser d'ici la fin de l'année 2021. Grâce à son avancée technologique conjuguée à son offre disruptive, Vaziva poursuit sa forte croissance. La société devrait multiplier par deux son chiffre d'affaires en 2021 pour atteindre 9 M?.

À propos de Vaziva Vaziva est l'émetteur nouvelle génération de titres vacances, titres cadeaux et titres déjeuners sur une carte de paiement Mastercard(R) managée pour les comités sociaux et économiques (CSE), ressources humaines (RH), entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard(R). A propos de Invest Securities La société de bourse Invest Securities dispose d'un pôle de métiers complémentaires : brokerage, bureau d'analyse et service aux émetteurs. Elle apporte des solutions adaptées aux entreprises, investisseurs institutionnels ainsi qu'aux gestionnaires de fonds. Au sein d'Allinvest, Invest Securities bénéficie des synergies de groupe et se place comme le premier introducteur Français sur les marchés Euronext. CONTACTS Vaziva Christophe KOURDOULY christophe.kourdouly@vaziva.com Invest Securities Jean-Emmanuel VERNAY jev@all-invest.com CapValue Dina MORIN dmorin@capvalue.fr 01 80 81 50 04 [1] Comités Sociaux et Economiques [2] Source : MoneyVox Fichier PDF dépôt réglementaire



