VAZIVA SAS

VAZIVA SAS: Participation au Salon Solutions Ressources Humaines à Paris Expo Porte de Versailles



07-Sep-2021 / 10:00 CET/CEST

Participation au Salon Solutions Ressources Humaines à Paris Expo Porte de Versailles

Vaziva, fintech leader dans la dématérialisation des titres cadeaux, vacances, déjeuners et culture annonce sa participation au Salon Solutions Ressources Humaines, qui se tiendra du 7 au 9 septembre 2021 à Paris Expo Porte de Versailles. A l'occasion de ce rendez-vous incontournable, les équipes de Vaziva présenteront la carte Mastercard multi-dotations et son application mobile innovante au Stand A30. Le premier salon européen des ressources humaines, de la formation et du digital learning

S'adressant aux dirigeants d'entreprises, aux responsables des Ressources Humaines, de la Formation et des Systèmes d'Information, ce salon offre un panorama des dernières tendances, outils et services afin d'aider les grands-comptes et les PME/ETI à mettre en place, développer ou optimiser leurs Ressources Humaines. Durant 2 jours et demi, quatre grands domaines seront mis à l'honneur de cette édition afin d'offrir une vision complète des dernières tendances et évolutions dans le monde des RH : le Conseil et le Management, la Gestion Informatique des R.H., la Protection Sociale et la Prévoyance, la Formation.

Vaziva, une offre 360 degrés simplifiant la gestion des avantages sociaux et loisirs des salariés Au cours de cet événement, Vaziva présentera son offre agile valorisant la marque employeur, à travers une carte Mastercard multi-dotations (titres restaurants, vacances, cadeaux, culture, mobilité) et une application mobile innovante. S'adressant à des clients de toute taille, allant de la PME au Grand Compte, la fintech a pour ambition d'apporter une solution complète aux entreprises tout en s'adaptant aux modes de consommation des salariés et solidaire qui soutient tous les commerçants et restaurateurs sans frais de commission supplémentaire. En complément, un certain nombre d'outils à destination des DRH et CSE ont été développés par la fintech : pilotage du budget des activités sociales, sécurisation et optimisation de la logistique, interface de gestion simple et performante, personnalisation du parcours client. La proposition de valeur de la fintech se démarque par ailleurs par les nombreux avantages offerts aux salariés : un réseau d'acceptation de plus de 30 millions de commerçants dans le monde

une augmentation significative du pouvoir d'achat avec la billetterie avantages à tarifs négociés

une fidélisation du salarié avec une épargne récompensée, des jeux concours, des cash-rewards .

LOGEOS, un logiciel technologique à fort potentiel d'exploitation L'innovation Vaziva repose principalement sur LOGEOS, logiciel métier interopérable avec les principaux outils comptables et RH des entreprises. Cette technologie propriétaire, qui permet une gestion centralisée de l'ensemble des dotations sociales intègre : un système de paiement électronique ouvert et sécurisé via nos cartes de paiement managées

une gestion simple et efficace des dotations en temps réel : de la souscription salariée à la distribution dématérialisée

une diversité de canaux de distribution de contenus accessibles sur tous supports. « Nous nous réjouissons de présenter l'offre Vaziva aux grands décideurs RH qui visiteront ce salon. Le marché français des dotations aux salariés est en pleine révolution digitale. Avec l'entrée en vigueur du décret relatif à la dématérialisation des titres restaurants, le secteur connaît une réelle mutation et permet l'ouverture du marché à de nouveaux entrants digitaux. L'avancée technologique de Vaziva conjuguée à son offre disruptive sont autant d'atouts qui devraient nous permettre de poursuivre notre forte croissance, en conformité avec les règles imposées par la Commission Nationale des Titres Restaurants. » déclare Patrick Berthé,PDG de Vaziva

À propos de Vaziva Vaziva est l'émetteur nouvelle génération de titres vacances, titres cadeaux et titres déjeuners sur une carte de paiement Mastercard(R) managée pour les comités sociaux et économiques (CSE), ressources humaines (RH), entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard(R). CONTACTS Vaziva Christophe KOURDOULY christophe.kourdouly@vaziva.com

Invest Securities

Jean-Emmanuel VERNAY jev@all-invest.com CapValue Dina MORIN dmorin@capvalue.fr 01 80 81 50 01 Fichier PDF dépôt réglementaire



