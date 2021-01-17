VEOLIA DIT QUE TOUT PROJET QUI IMPLIQUERAIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA CESSION PAR VEOLIA DE SA PARTICIPATION AU CAPITAL DE SUEZ, OU D'AUTRES CESSIONS DÉNATURANT LE PROJET INDUSTRIEL QUE LE GROUPE PORTE, EST CONSIDÉRÉ COMME HOSTILE PAR VEOLIA
17/01/2021 | 20:38
VEOLIA DIT QUE TOUT PROJET QUI IMPLIQUERAIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA CESSION PAR VEOLIA DE SA PARTICIPATION AU CAPITAL DE SUEZ, OU D'AUTRES CESSIONS DÉNATURANT LE PROJET INDUSTRIEL QUE LE GROUPE PORTE, EST CONSIDÉRÉ COMME HOSTILE PAR VEOLIA