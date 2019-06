VEOLIA ENVIRONNEMENT : MISE À DISPOSITION D'UN PROSPECTUS DE BASE

MISE À JOUR ANNUELLE DU PROGRAMME « EURO MEDIUM TERM NOTES »

Veolia Environnement (Paris:VIE) vient de procéder à la mise à jour annuelle de son programme d’instruments de dette (EMTN) d’un montant de 16 milliards d’euros.

Le prospectus de base (visa AMF n°19-298 du 25 juin 2019) est disponible sur le site internet de la société à l’adresse www.veolia.com (espace « finance », rubrique « crédit et notation » sous « analystes et investisseurs »), à son siège administratif, auprès de l’agent payeur à Paris (Société Générale Securities Services) et sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org.

