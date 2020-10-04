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VEOLIA SEST ENGAGÉ PAR AILLEURS AUPRÈS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DADMINISTRATION DE SUEZ, À RÉPONDRE FAVORABLEMENT À LA DEMANDE FORMULÉE PAR SUEZ AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS DÉTENDRE LE PÉRIMÈTRE DES ACTIFS CÉDÉS AU REPRENEUR DE SUEZ EAU FRANCE

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04/10/2020 | 14:07

VEOLIA SEST ENGAGÉ PAR AILLEURS AUPRÈS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DADMINISTRATION DE SUEZ, À RÉPONDRE FAVORABLEMENT À LA DEMANDE FORMULÉE PAR SUEZ AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS DÉTENDRE LE PÉRIMÈTRE DES ACTIFS CÉDÉS AU REPRENEUR DE SUEZ EAU FRANCE

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