VEOLIA SEST ENGAGÉ PAR AILLEURS AUPRÈS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DADMINISTRATION DE SUEZ, À RÉPONDRE FAVORABLEMENT À LA DEMANDE FORMULÉE PAR SUEZ AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS DÉTENDRE LE PÉRIMÈTRE DES ACTIFS CÉDÉS AU REPRENEUR DE SUEZ EAU FRANCE
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04/10/2020 | 14:07
VEOLIA SEST ENGAGÉ PAR AILLEURS AUPRÈS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DADMINISTRATION DE SUEZ, À RÉPONDRE FAVORABLEMENT À LA DEMANDE FORMULÉE PAR SUEZ AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS DÉTENDRE LE PÉRIMÈTRE DES ACTIFS CÉDÉS AU REPRENEUR DE SUEZ EAU FRANCE