VEOLIA affiche sa confiance après ses résultats 2020

Veolia a publié des résultats 2020, marqués notamment par le retour de la croissance au quatrième trimestre. Le numéro un mondial des services à l'environnement a réalisé un bénéfice net part du groupe en baisse de 86% à 89 millions d'euros, pénalisé par la pandémie. Le résultat net courant part du groupe s'est établi à 415 millions, en repli de 45%. L’Ebit courant a atteint 1,275 milliard, en repli de 24,8% à change constant et de 21,2 % à périmètre et change constants.L' Ebitda est ressorti à 3,641 milliards, en baisse de 8% à change constant et de 7,1% à périmètre et change constant.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 26,010 milliards, en repli de 4,3% en courant, de 2,9% à change constant et de 2,5% à périmètre et change constants.



En dépit de la poursuite de la crise sanitaire sur la première partie de l'exercice, Veolia devrait plus que compenser les effets défavorables de 2020 et prévoit de réaliser une forte croissance de ses résultats.



Le chiffre d'affaires est attendu supérieur au niveau de 2019. Le groupe vise des économies de coûts de 350 millions : 250 millions au titre du plan d'efficacité récurrent et 100 millions d'économies complémentaires non récurrentes au titre du plan Recover & Adapt.



L'Ebitda est attendu supérieur à 4 milliards soit une croissance supérieure à 10 % par rapport à 2020.



L'endettement financier net sera ramené en-dessous de 12 milliards à fin 2021 (13,217 milliards en 2020) avec un leverage ratio inférieur à 3 fois.



Enfin, Veolia vise un retour à la politique de distribution pré-crise au titre de 2021. Pour 2020, le dividende a été fixé à 0,7 euro.