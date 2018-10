VEOLIA remporte un contrat en Australie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Veolia Australia & New Zealand a été sélectionné pour la gestion et la maintenance de la première unité de valorisation énergétique du pays : le projet Kwinana. Première du genre en Australie, cette installation à la pointe de la technologie produira initialement environ 40 MWh d’énergie propre, soit assez pour alimenter 50 000 foyers. Veolia assurera l'exploitation et la maintenance du projet Kwinana pendant une durée initiale de 25 ans, pour un chiffre d'affaires cumulé d'environ 450 millions de dollars australiens (environ 278 millions d'euros).Cette installation constituera une solution durable pour la gestion des déchets et viendra renforcer l'approvisionnement local en énergie, tout en offrant une énergie plus sûre et plus abordable, a assuré le groupe français.