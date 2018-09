VERSACE repris par MICHAEL KORS coté à la Bourse de New-York

La fameuse marque italienne fête ses 40 ans de belle manière en rentrant dans le groupe MICHAEL KORS qui détient déjà JIMMY CHOO.

Après la mort de son créateur éponyme Gianni il y a 20 ans, la marque avait connu des difficultés. Puis en 2012, sous la houlette de sa sœur Donatella, VERSACE redevient marque de haute couture. Ces dernières années, la marque est définitivement remise sur les bons rails grâce à son directeur général Jonathan AKEROYD générant en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 800 millions d’euros (en croissance de près de 20%) et un résultat positif.

Mais dans le secteur du luxe, mondialisé s’il en est, la course à la taille critique est terrible. Les dirigeants avaient donc dans un premier temps imaginé une entrée en Bourse pour lever des fonds. Mais ils restaient ouverts aussi à une cession (Kering était également sur les rangs).

Les héritières Donatella et Allegra (la nièce chérie de Gianni) ont finalement sauté sur l’occasion de l’offre de MICHAEL KORS, marque de luxe réputée en particulier pour ses sacs, s’élevant à 1,7 milliard d’euros.

La taille critique, c’est justement ce que cherchait le groupe américain pour se mêler à la lutte avec les leaders du secteur comme les français LVMH (Dior, Celine, Louis Vuitton, etc.), KERING (Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, etc.) ou encore le suisse RICHEMONT (Chloé, Cartier, etc.).

MICHAEL KORS sera donc doté de 3 marques fortes dorénavant : la marque éponyme, VERSACE donc, et JIMMY CHOO, marque leader en chaussure de luxe.

MICHAEL KORS, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros (+5%) avec un bénéfice net de 17,5% (!!) au cours de son dernier exercice (clôt le 31 mars 2018), est donc coté à la Bourse de New-York. Le cours de l’action était de 66,71 dollars en clôture d’hier 24 septembre, soit en augmentation de +45% sur 1 an mais toujours en de -10% sur 5 ans…