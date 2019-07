VETOQUINOL ANNONCE UNE ÉTAPE IMPORTANTE DE SA STRATÉGIE INDUSTRIELLE

Regulatory News:

Vetoquinol, acteur international de référence de la santé animale, annonce ce jour un programme de réorganisation de son outil industriel en Europe. Cette décision s’inscrit dans la stratégie du Groupe qui vise à optimiser ses opérations pour mieux répondre aux besoins de ses clients vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de compagnie.

Vetoquinol va transférer les activités de production de la gamme Ascor fabriquée dans l’usine de Vetoquinol Italia située en Emilie-Romagne vers d’autres sites pharmaceutiques européens du Groupe. Ces transferts entraineront d’ici deux ans et demi la fermeture de l’usine. La gamme Ascor, composée de médicaments vétérinaires et de produits non médicamenteux, est principalement dédiée aux éleveurs de porcins et de volailles. Cette gamme est commercialisée en Italie et dans de nombreux autres pays et son développement sera poursuivi.

Dans un contexte réglementaire toujours plus exigeant, ces mouvements permettront d’améliorer le processus industriel et la qualité, de générer des synergies et de renforcer la compétitivité des produits du Groupe.

Une quarantaine d’emplois sont impactés par la réorganisation et tous les salariés bénéficieront d’un accompagnement dédié, destiné à les aider dans leur recherche de nouvelles opportunités professionnelles. Vetoquinol prévoit de terminer le processus de fermeture d’ici fin 2021.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires et Résultats semestriels 2019, le 25 juillet 2019 après Bourse.

À propos de Vetoquinol

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats).

Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 31 décembre 2018, Vetoquinol emploie 2 132 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).

Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com.

