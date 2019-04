VETOQUINOL SIGNE UN ACCORD EN VUE D'ACQUÉRIR CLARION BIOCIENCIAS AU BRÉSIL

Regulatory News:

Vetoquinol (Paris:VETO) a signé, le 3 avril 2019, un accord en vue de l’acquisition de Clarion Biociências, laboratoire vétérinaire brésilien situé dans l’état de Goiás.

Cette acquisition permettra à Vetoquinol de renforcer sa présence au Brésil dans l’espèce bovine principalement et de capitaliser sur l’expertise de Clarion Biociências en particulier dans le domaine des produits antiparasitaires.

Fondée en 1998, cette société brésilienne emploie environ 180 collaborateurs et dispose d’un site de production récent. Elle fait aujourd’hui partie du top 20 des acteurs intervenant sur le marché brésilien.

Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Nous nous réjouissons de la signature de cet accord qui s’inscrit pleinement dans notre plan stratégique in Motion. Le marché brésilien est le 3e marché mondial de la santé animale et nous concrétiserons ainsi notre volonté de consolider notre position sur ce marché. »

La finalisation de cette transaction devrait intervenir dans un délai de quelques semaines.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2019, le 17 avril 2019 après fermeture de la Bourse.

