VIA AM lance de nouvelles classes d'actions Carbon Neutral dédiées pour son fonds VIA Smart Equity 30/03/2021 | 12:00

VIA AM lance de nouvelles classes d'actions Carbon Neutral dédiées pour son fonds VIA Smart Equity Europe. La société de gestion rappelle que, depuis sa création, elle a pris en compte les performances ESG des émetteurs dans le processus de gestion de ses fonds. D'abord grâce à la technologie de normalisation comptable développée par l'équipe de recherche. Ensuite, par l'inclusion des notes ESG produites par Sustainalytics, l'un des leaders mondiaux de la recherche et de la notation extra-financières.



Aujourd'hui, VIA AM a décidé d'aller un cran plus loin et de proposer des parts neutres en carbone de son fonds VIA Smart Equity Europe, préservant ainsi le potentiel de performance. La neutralité en carbone est obtenue par un mécanisme de compensation des émissions de CO2 des sociétés sélectionnées dans le portefeuille.





