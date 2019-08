VIACOM dépasse les attentes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Viacom a dégagé, au titre de son troisième trimestre, un bénéfice net lié aux activités poursuivies de 538 millions de dollars ou 1,33 dollar par action, en hausse par rapport aux 511 millions de dollars ou 1,27 dollar par action un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est passé de 1,18 à 1,20 dollar et a dépassé le consensus FactSet (1,07 dollar). Les revenus sont passés de 3,24 milliards de dollars à 3,36 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 3,32 milliards de dollars.“Il est important de noter que nous avons renoué avec la croissance des revenus publicitaires nationaux, ce qui est un résultat direct de la stratégie que nous avons mise en œuvre au cours des deux dernières années et des progrès importants que nous avons réalisés dans la mise à l'échelle des solutions marketing avancées", a déclaré Bob Bakish, président directeur général."L'élan de Paramount se poursuit également, ce qui nous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre une rentabilité sur l'ensemble de l'exercice", a-t-il ajouté.