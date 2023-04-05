VISITE D'ÉTAT EN CHINE-EMMANUEL MACRON DIT QUE LA CHINE N'A PAS INTERET A CE QUE LA GUERRE EN UKRAINE PERDURE

Visite\u0020D\u0027\u00E9tat\u0020En\u0020Chine\u002Demmanuel\u0020Macron\u0020Dit\u0020Que\u0020La\u0020Chine\u0020N\u0027a\u0020Pas\u0020Interet\u0020A\u0020Ce\u0020Que\u0020La\u0020Guerre\u0020En\u0020Ukraine\u0020Perdure.VISITE\u0020D\u0027\u00C9TAT\u0020EN\u0020CHINE\u002DEMMANUEL\u0020MACRON\u0020DIT\u0020QUE\u0020LA\u0020CHINE\u0020N\u0027A\u0020PAS\u0020INTERET\u0020A\u0020CE\u0020QUE\u0020LA\u0020GUERRE\u0020EN\u0020UKRAINE\u0020PERDURE\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...