VITURA : Un patrimoine résilient aux solides fondamentaux

VITURA (Paris:VTR) :

Chiffres clés du 1er semestre 2021

En millions d’euros 30 juin 2021 30 juin 2020 Variation Revenus locatifs (IFRS) 30,1 31,6 -4,7% Résultat EPRA 18,9 19,8 -4,4% Patrimoine (hors droits) 1 455 1 460 -0,4% Taux d’endettement 52,6% 52,6% 0 pt ANR EPRA par action hors droits (en euros) 44.1 44,1 -0.1% ANR Triple Net EPRA par action hors droits (en euros) 43.9 43,7 +0.4% Distribution par action (en euros) 2,0 0,75 +167%

Un asset management soutenu malgré la crise

Malgré un début d’année toujours marqué par la crise sanitaire, plus de 15 000 m², soit 8% de la surface du portefeuille, ont fait l’objet d’une signature de bail ou d’un renouvellement au cours du 1er semestre 2021. La tour Europlaza accueillera ainsi deux nouveaux locataires sur 1 000 m² tandis que le Crédit Foncier de France continuera d’occuper la moitié des surfaces de l’immeuble Rives de Bercy jusqu'au 31 décembre 2022, suite à la prolongation de son bail pour une année supplémentaire. Ces signatures prendront effet au cours du 2ème semestre 2021.

Pour toujours mieux répondre aux besoins et attentes des utilisateurs, les programmes d’investissement au sein du portefeuille se poursuivent, dans le prolongement du repositionnement de la tour Europlaza. Les prestations ultra-modernes, les espaces communs repensés en lieux de vie et d’échange, les jardins, la flexibilité des surfaces, sont autant d’atouts fondamentaux partagés par tous les actifs de Vitura.

La valeur du patrimoine bénéficie de la bonne stratégie d’asset management et de la performance globale du portefeuille, affichant une hausse de 6,3 millions d’euros soit 0,4% en 6 mois, passant de 1 448 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2020 à 1 455 millions d’euros hors droits au 30 juin 2021.

Des résultats solides

Au 30 juin 2021, Vitura maintient des revenus locatifs élevés à hauteur de 30,1 millions d’euros. La baisse de 4,7% par rapport au 30 juin 2020, résulte principalement de la libération anticipée des surfaces de Hewlett Packard en 2020 sur Arcs de Seine à Boulogne-Billancourt et de Vinci sur le campus Hanami à Rueil-Malmaison. Les indemnités de départ perçues en 2020 et 2021 sont venues compenser cette perte de loyer.

Ces mouvements, anticipés par la foncière, portent le taux d’occupation du portefeuille à 87,2% au 30 juin 2021 contre 90,1% au 31 décembre 2020.

Le résultat EPRA témoigne lui aussi de la bonne gestion de la foncière et atteint 18,9 millions d’euros. Les charges sur lots vacants plus élevées en 2021 qu’en 2020 expliquent la variation de -4,4% par rapport au 30 juin 2020.

Avec son positionnement 100% bureaux et la solidité financière de ses locataires, le groupe a collecté 100% des loyers et charges dus au 1er semestre 2021.

L’endettement consolidé atteint 766 millions d’euros au 30 juin 2021, représentant un ratio d’endettement de 52,6%, stable par rapport au 30 juin 2020.

L’ANR Triple Net EPRA s’élève à 697,5 millions d’euros soit 44,1 euros par action contre 704,5 millions d’euros au 31 décembre 2020 soit 44,3 euros par action. Cette baisse s’explique principalement par la progression du résultat consolidé (+18,9 millions d’euros), la variation de valeur des immeubles (+4,5 millions d’euros) et la distribution du dividende (-31,8 millions d’euros).

Une stratégie axée sur la relation de confiance

Établir une relation de confiance et de partenariat sur le long terme avec ses parties prenantes est la priorité de Vitura. Cela se traduit par la satisfaction et la fidélité d’entreprises de premier rang, solides et solvables et place la foncière parmi les références des investisseurs immobiliers. Ainsi, sur les 4 dernières années, plus de 56% des baux ont été renouvelés et, en 2020, 90% des utilisateurs des actifs se déclarent satisfaits de leur lieu de travail, en particulier sur les critères du confort et du bien-être.

Vitura fait preuve d’une agilité et d’une flexibilité toujours plus grandes, guidée par la conviction que chaque situation, chaque entreprise est unique. La capacité de la foncière à repenser régulièrement les services et les espaces de ses immeubles et à apporter des prestations personnalisées à ses locataires lui permet d’aborder l’avenir avec confiance pour toujours mieux réinventer les bureaux de demain.

Une solide performance opérationnelle

Le 19 mai 2021, la société a procédé au paiement d’un dividende de 2,0 euros par action, démontrant sa stabilité et sa performance opérationnelle.

Agenda

10 novembre 2021 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021

À propos de Vitura

Créé en 2006, Vitura (précédemment Cegereal) est un groupe d’immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein de Paris et du Grand Paris. La valeur totale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2021 à 1 455 millions d'euros hors droits. Fortement engagée dans une démarche de développement durable, Vitura a obtenu en 2020 le statut de « Global Sector Leader » au classement du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) parmi les sociétés de bureaux cotées, mais également deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière. Son patrimoine est entièrement certifié NF HQETM Exploitation et BREEAM In-Use International. Vitura est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 592 millions d’euros au 22 juillet 2021.

Pour en savoir plus, consultez notre nouveau site Internet : www.vitura.fr

ANNEXES

Compte de Résultat IFRS (consolidé)

en milliers d'euros, sauf données par actions 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 6 mois 12 mois 6 mois Revenus locatifs 30 070 63 032 31 567 Autres prestations 14 487 21 845 13 211 Charges liées aux immeubles (14 514) (21 552) (19 938) Loyers nets 30 043 63 324 24 841 Vente d'immeuble 0 Charges administratives (7 315) (8 983) (1 774) Autres charges opérationnelles (148) (61) (6) Autres produits opérationnels 0 600 624 Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement 11 024 29 129 10 688 Diminution de la juste valeur des immeubles de placement (6 553) (55 103) (19 065) Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement 4 472 (25 974) (8 377) Résultat opérationnel 27 052 28 906 15 307 Produits financiers 191 230 0 Charges financières (6 405) (13 042) (6 362) Résultat financier (6 214) (12 812) (6 362) Charge d'impôts 0 0 0 RESULTAT NET 20 838 16 094 8 945 dont part revenant au Groupe 20 838 16 094 8 945 dont part revenant aux minoritaires 0 0 0 Autres éléments du résultat global RESULTAT GLOBAL 20 838 16 094 8 945 dont part revenant au Groupe 20 838 16 094 8 945 dont part revenant aux minoritaires 0 0 0 Résultat net de base 1,31 1,01 0,56 Résultat net dilué 1,28 0,98 0,54

Bilan IFRS (consolidé)

en milliers d'euros 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 Actifs non courants Immobilisations corporelles 19 25 31 Immeubles de placement 1 454 490 1 448 170 1 460 380 Prêts et créances à plus d'un an 15 330 17 780 20 220 Instruments financiers non courants 3 8 38 Total actifs non courants 1 469 842 1 465 983 1 480 669 Actifs courants Créances clients 17 491 11 474 14 595 Autres créances d'exploitation 13 322 11 459 12 955 Charges constatées d'avance 239 366 188 Total des créances 31 052 23 299 27 738 Trésorerie et équivalents de trésorerie 40 087 62 836 47 062 Total trésorerie et équivalents de trésorerie 40 087 62 836 47 062 Total actifs courants 71 139 86 135 74 800 TOTAL ACTIF 1 540 981 1 552 118 1 555 469 Capitaux propres Capital 60 444 60 444 79 532 Réserve légale et primes 41 134 74 206 55 118 Report à nouveau 600 603 583 574 583 645 Résultat de l'exercice 20 838 16 094 8 945 Total capitaux propres 723 020 734 318 727 240 Passifs non courants Emprunts part à plus d'un an 669 648 671 322 763 883 Autres dettes financières à plus d'un an 7 936 8 585 11 117 Instruments Financiers 0 658 637 Total passifs non courants 677 584 680 565 775 637 Passifs courants Emprunts part à moins d'un an 97 972 96 821 3 871 Dettes fournisseurs 718 0 0 Autres dettes d'exploitation 12 838 10 056 14 920 Produits constatés d'avance 10 607 8 916 12 427 Total passifs courants 18 242 21 442 21 375 140 377 137 235 52 593 Total passifs 817 961 817 800 828 229 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 1 540 981 1 552 118 1 555 469

Cash-flow IFRS (consolidé)

en milliers d'euros 30/06/21 31/12/20 30/06/20 FLUX D'EXPLOITATION Résultat net de l'ensemble consolidé 20 838 16 094 8 945 Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles : Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement (4 472) 25 974 8 377 Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie : Amortissement d'immobilisations corporelles (hors immeubles de placement) 6 13 6 Actions gratuites attribuées non acquises à la clôture 0 0 0 Juste valeur des instruments financiers (BSA, CAP et SWAP) 65 2 (65) Traitement des emprunts au coût amorti 1 016 2 265 1 151 Provisions pour risques et charges 0 0 0 Impôts 0 0 0 Marge brute d'autofinancement 17 454 44 347 18 414 Variation des autres éléments de BFR (2 624) (1 708) 1 155 Ajustement du BFR des effets des variations de périmètre Variation du besoin en fonds de roulement (2 624) (1 708) 1 155 Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 14 830 42 639 19 569 FLUX D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations (1 848) (10 224) (4 837) Augmentation nette des dettes sur immobilisations (1 405) 650 (785) Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement (3 253) (9 573) (5 622) FLUX DE FINANCEMENT Augmentation de capital 0 0 0 Variation de la dette bancaire (1 493) (1 500) (750) Frais de transaction sur financement/refinancement (51) (102) (51) Variation nette des dettes sur refinancement 0 0 0 Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un an) 3 38 (22) Diminution nette des emprunts (part à moins d'un an) 0 0 0 Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante) (649) (1 502) 1 030 Diminution nette des autres dettes financières (part non courante) 0 0 0 Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres (366) (124) (53) Distribution de dividendes (31 770) (11 919) (11 919) Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement (34 325) (15 110) ( 11 766) Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie (22 748) 17 956 2 182 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période * 62 836 44 880 44 880 TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE 40 087 62 836 47 062 * A la clôture de chacune des périodes présentées, il n’y a pas de trésorerie au passif.

Tableaux de passage des « Indicateurs Alternatifs de Performance »

IAP Résultat EPRA En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 Résultat net IFRS 20 838 8 945 Retraitement de la variation de la juste valeur des immeubles de placement -4 472 8 377 Autres retraitements de variations de justes valeurs 65 -49 Retraitement autres honoraires 2 500 2 533 Résultat EPRA 18 932 19 807 IAP ANR Triple Net EPRA En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 Capitaux propres IFRS 723 020 727 240 Etalement des franchises de loyer (24 233) (27 200) Valeur de marché de l'emprunt (766 696) (770 647) Valeur comptable de l'emprunt 765 403 765 617 ANR Triple Net EPRA 697 493 695 010 IAP Taux d'endettement En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 Endettement financier au bilan (comptes statutaires) 766 768 Juste valeur des immeubles de placement 1 455 1 460 Taux d'endettement (en %) 52,6% 52,6% IAP Taux d'occupation Le taux d’occupation correspond au pourcentage de la surface louée sur la surface totale, des locaux pour lesquels la société perçoit un loyer dans le cadre d’un contrat de bail.

