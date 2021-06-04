VIVENDI-LES FONDS PERSHING SQUARE ET LEURS FILIALES ONT INDIQUÉ QUILS POURRAIENT ACQUÉRIR UNE EXPOSITION ÉCONOMIQUE SUPPLÉMENTAIRE À UMG EN ACQUÉRANT DES TITRES VIVENDI ET/OU EN ACQUÉRANT DES TITRES UMG À LA SUITE DE LA DISTRIBUTION DACTIONS UMG
04/06/2021 | 08:33
VIVENDI-LES FONDS PERSHING SQUARE ET LEURS FILIALES ONT INDIQUÉ QUILS POURRAIENT ACQUÉRIR UNE EXPOSITION ÉCONOMIQUE SUPPLÉMENTAIRE À UMG EN ACQUÉRANT DES TITRES VIVENDI ET/OU EN ACQUÉRANT DES TITRES UMG À LA SUITE DE LA DISTRIBUTION DACTIONS UMG