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VIVENDI-LES FONDS PERSHING SQUARE ET LEURS FILIALES ONT INDIQUÉ QUILS POURRAIENT ACQUÉRIR UNE EXPOSITION ÉCONOMIQUE SUPPLÉMENTAIRE À UMG EN ACQUÉRANT DES TITRES VIVENDI ET/OU EN ACQUÉRANT DES TITRES UMG À LA SUITE DE LA DISTRIBUTION DACTIONS UMG

04/06/2021 | 08:33
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VIVENDI-LES FONDS PERSHING SQUARE ET LEURS FILIALES ONT INDIQUÉ QUILS POURRAIENT ACQUÉRIR UNE EXPOSITION ÉCONOMIQUE SUPPLÉMENTAIRE À UMG EN ACQUÉRANT DES TITRES VIVENDI ET/OU EN ACQUÉRANT DES TITRES UMG À LA SUITE DE LA DISTRIBUTION DACTIONS UMG


© Reuters 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. 0.27%37 Cours en temps réel.5.43%
VIVENDI SE -0.14%29.21 Cours en temps réel.10.88%
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