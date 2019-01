Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi déplore "les manœuvres dilatoires des membres nommés par Elliott au Conseil d’administration de Telecom Italia (TIM) qui ont décidé de retarder jusqu’au 29 mars la tenue de l’Assemblée générale, contrairement à toutes les règles statutaires et au Code civil italien" peut on lire dans un communiqué. Selon l’actionnaire à 24% de TIM, ces manœuvres impactent négativement chaque jour davantage les résultats financiers de TIM.De ce fait, "Vivendi se réserve le droit de demander la convocation d'une nouvelle Assemblée générale cet été si la gouvernance et les résultats financiers de l'entreprise ne s'améliorent pas de manière significative".