VMware Inc. doit payer 84,5 millions de dollars pour avoir enfreint deux brevets appartenant à l'éditeur de logiciels concurrent Densify, a déclaré lundi un jury fédéral du Delaware.

Le verdict, rendu public mardi, indique que VMware a délibérément violé les droits de brevet de Densify avec son logiciel d'optimisation des "machines virtuelles" utilisées dans l'informatique dématérialisée.

Un porte-parole de VMware a refusé de commenter le verdict, invoquant un litige en cours. Les représentants de Densify n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi.

La société canadienne Densify a obtenu un verdict de près de 237 millions de dollars contre VMware dans la même affaire en 2020.

Un juge fédéral a annulé ce verdict et ordonné un nouveau procès plus tard dans l'année. La filiale de Densify détenant les brevets en question, le juge Leonard Stark a déclaré que la société mère n'avait pas suffisamment de droits sur les brevets pour être impliquée dans l'affaire en temps utile.

Densify accusait les logiciels vROps, vSphere et autres de la société VMware, basée à Palo Alto (Californie), d'enfreindre les brevets couvrant la technologie de "virtualisation" qui permet à plusieurs systèmes informatiques de fonctionner sur un seul serveur.

L'action en justice allègue que VMware a utilisé la technologie de Densify comme un "modèle" pour sa propre technologie. Densify a déclaré que VMware "domine le marché de l'infrastructure virtuelle" et qu'elle pourrait "dépasser Densify et submerger le marketing et les ventes de Densify" si l'on ne mettait pas fin à l'infraction.

VMware a fait valoir qu'elle n'avait pas commis d'infraction et que les brevets n'étaient pas valables. Elle a ensuite intenté sa propre action en contrefaçon de brevet contre Densify, qui est toujours en cours.