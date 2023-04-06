Von\u0020Der\u0020Leyen\u0020Dit\u0020Qu\u0027elle\u0020Et\u0020Macron\u0020Ont\u0020Fait\u0020Part\u0020\u00E0\u0020Xi\u0020De\u0020Leur\u0020I\u2026.VON\u0020DER\u0020LEYEN\u0020DIT\u0020QU\u0027ELLE\u0020ET\u0020MACRON\u0020ONT\u0020FAIT\u0020PART\u0020\u00C0\u0020XI\u0020DE\u0020LEUR\u0020INQUI\u00C9TUDE\u0020FACE\u0020\u00C0\u0020LA\u0020FORTE\u0020D\u00C9GRADATION\u0020DE\u0020LA\u0020SITUATION\u0020DES\u0020DROITS\u0020DE\u0020L\u0027HOMME\u0020EN\u0020CHINE\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...