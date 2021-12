VT5, première Spac cotée à la Bourse suisse, en légère hausse

Zurich (awp) - La société VT5 a fait mercredi son entrée à la Bourse suisse SIX, avec la cotation de ses actions de catégorie A et des bons de souscription rachetables. Il s'agit de la première introduction en Bourse d'une société d'acquisition à vocation spécifique ("Special Purpose Acquisition Company", Spac), souligne SIX dans un communiqué.

L'action VT5 a ouvert la séance à 10,20 francs suisses. A 11h31, elle valait toujours le même prix, soit davantage que le prix d'émission de 10,00 francs suisses. Au total, 150'693 titres avaient changé de main.

La norme pour les Spac est entrée en vigueur le 6 décembre. La société VT5 Acquisition Company est la première à avoir franchi le pas de la cotation.

Avec un prix d'émission de 10,00 francs suisses, le volume de placement a été de 200 millions de francs suisses. Avec un cours d'ouverture de 10,20 francs suisses par action, VT5 a obtenu une capitalisation boursière de 222 millions, sur la base de 21'764'707 actions cotées, indique SIX.

L'introduction en Bourse de VT5 comprenait une offre de 20 millions d'actions de catégorie A et 6,67 millions bons de souscription rachetables à hauteur de 10,00 francs suisses par action plus un tiers de bon par action, détaille SIX.

"La plateforme VT5 est parfaitement adaptée pour permettre à une entreprise d'emprunter le chemin inédit vers la Bourse via un cadre Spac", a déclaré Heinz Kundert, président de VT5, cité dans le communiqué. "Notre objectif est d'amener le prochain champion caché d'Europe centrale et du Nord, avec un accent sur la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) et en particulier sur la Suisse, chez SIX et de poursuivre avec succès son développement", a-t-il poursuivi.

Les fonds levés doivent permettre d'acquérir une ou plusieurs sociétés opérationnelles dans les deux ans suivant l'introduction en Bourse, avait indiqué VT5 mardi. Les coûts de la cotation et les frais d'exploitation doivent être dans l'immédiat financés par les fondateurs et sponsors. Le fonds d'investissement zurichois Veraison est l'initiateur de l'opération.

