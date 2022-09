VUE INSTANTANÉE 2-La cenbank indienne relève son taux directeur de 50 points de base

Le taux repo de référence de la Reserve Bank of India a été augmenté de 50 points de base vendredi, la quatrième augmentation consécutive dans le cycle actuel, alors que les décideurs politiques ont prolongé leur bataille pour dompter un taux d'inflation de détail obstinément supérieur à l'objectif.

Le comité de politique monétaire (MPC), composé de trois membres de la RBI et de trois membres externes, a augmenté le taux directeur des prêts ou le taux repo à 5,90% avec une majorité de cinq sur six.

Le taux de la facilité de dépôt permanente et le taux de la facilité permanente marginale ont également été augmentés du même montant pour atteindre respectivement 5,65 % et 6,15 %.

Le taux d'inflation annuel de détail de l'Inde s'est accéléré à 7 % en août, sous l'effet d'une flambée des prix des denrées alimentaires, et est resté au-dessus de la fourchette cible de 2 à 6 % fixée par la RBI pendant huit mois consécutifs. COMMENTAIRE UPASNA BHARDWAJ, CHIEF ECONOMIST, KOTAK MAHINDRA BANK, MUMBAI "La hausse du taux directeur de 50 pb est conforme à nos attentes." "Compte tenu de la conjoncture mondiale défavorable, nous restons prudents quant à la pression sur (l')INR et donc à la nécessité de poursuivre les hausses de taux." "Nous nous attendons à ce que le CPM procède à une hausse de 35 pdb lors de la politique de décembre. Cependant, avec l'inflation qui devrait tomber sous le seuil de 6% au 4QFY23, nous nous attendons à ce que le MPC fasse probablement une pause et évalue l'impact décalé du resserrement monétaire." MADHAVI ARORA, LEAD ECONOMIST, EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES, MUMBAI "Ce front-loading conscient pourrait leur donner un peu de répit l'année prochaine sur les hausses peu profondes à venir. L'inflation étant susceptible d'être largement conforme aux estimations de la RBI, la hausse rendra le taux repo réel à terme ex post positif, bien qu'encore inférieur au taux neutre réel estimé par la RBI à 0,8-1%." "À ce stade, nous pensons toujours que la RBI ne serait pas trop restrictive et que le taux terminal pourrait osciller près des taux réels estimés, ce qui implique pas plus de 100 pb de hausses à venir, y compris la décision d'aujourd'hui. Cependant, l'ampleur des perturbations mondiales restera la clé de la fonction de réaction de la RBI à l'avenir." (Reportage de Rama Venkat à Bengaluru ; Compilation de Neha Arora)