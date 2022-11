VW Afrique du Sud se tourne vers l'Asie et le Latam alors que l'Europe se tourne vers les VE

Les trois quarts des voitures produites par l'industrie automobile sud-africaine, qui représente 5 % du produit intérieur brut et plus de 100 000 emplois, sont exportées, principalement vers les pays européens.

Mais alors que la Grande-Bretagne prévoit d'interdire la vente de nouveaux véhicules à combustion interne à partir de 2030 et que l'Union européenne suivra en 2035, le gouvernement sud-africain a mis en garde contre une menace existentielle pour le secteur.

Martina Biene, la nouvelle directrice générale de Volkswagen Afrique du Sud, a déclaré à Reuters que les usines de fabrication de l'entreprise dans le pays ne prévoient pas de passer immédiatement à la production de véhicules électriques.

Au lieu de cela, elles s'associeraient aux centres de fabrication indiens et brésiliens de l'entreprise pour produire des véhicules à essence et diesel pour les pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique qui seront probablement à la traîne des économies avancées dans le passage aux VE.

"C'est clairement notre stratégie actuelle", a-t-elle déclaré dans une interview. "Je pense que d'ici 2035, il y aura une production de véhicules électriques en Afrique ... mais en attendant, nous exporterons probablement moins vers l'Europe que vers d'autres pays."

Volkswagen Afrique du Sud a produit plus de 129 000 véhicules l'année dernière, ainsi que plus de 58 000 moteurs, principalement destinés à l'exportation.

M. Biene a déclaré que le constructeur automobile allemand cherche également à développer et à exploiter davantage les marchés largement inexploités de l'Afrique.

Il s'agirait de vendre des véhicules à essence et diesel fabriqués en Afrique du Sud sur la plupart des marchés et des VE importés dans des pays comme l'île Maurice, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, car la demande de voitures plus respectueuses de l'environnement y est en hausse.

L'année dernière, le gouvernement sud-africain a proposé une série de mesures pour encourager la fabrication de véhicules électriques et promouvoir l'infrastructure des VE, mais le cabinet n'a pas encore adopté de politique officielle pour les VE.

Il cherche à obtenir 128 milliards de rands (7,42 milliards de dollars) pour financer une transition vers les VE dans le cadre d'un plan qu'il présente au sommet climatique COP27 qui se déroule actuellement en Égypte.

(1 $ = 17,2532 rands)