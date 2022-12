VW dit que l'Afrique du Sud doit mettre fin à sa dépendance au charbon pour que les VE aient un sens.

Les nations riches ont déjà engagé 8,5 milliards de dollars pour aider la nation la plus industrialisée d'Afrique à réduire ses émissions. Le gouvernement sud-africain cherche à obtenir environ 10 fois ce montant, dont 128 milliards de rands (7,5 milliards de dollars) pour financer une transition vers les VE.

L'introduction des VE sur le marché intérieur n'a toutefois guère de sens tant que l'Afrique du Sud reste dépendante des combustibles fossiles pour la production d'électricité, a déclaré à Reuters Martina Biene, directrice générale de Volkswagen Afrique du Sud.

"Ce qui est fondamental, c'est que la source d'énergie ne peut finalement pas être le charbon à long terme pour que nous puissions faire des VE une chose qui n'est pas seulement un véhicule sans émissions mais qui contribue aussi à sauver le climat", a-t-elle déclaré.

L'Afrique du Sud produit près de 90 % de son approvisionnement énergétique total à partir du charbon et a du mal à mettre en œuvre des plans pour de nouvelles capacités d'énergies renouvelables.

S'exprimant en marge d'une conférence à Johannesburg, Mme Biene a déclaré que Volkswagen comptait sur les progrès réalisés en matière de décarbonisation du secteur de l'énergie pour l'aider à atteindre ses propres objectifs de réduction des émissions.

"Nous voulons être neutres en carbone en tant que constructeur, constructeur mondial, d'ici 2050 est l'objectif ultime .... Cela n'a de sens qu'avec les énergies renouvelables", a-t-elle déclaré.

Les trois quarts des voitures produites par l'industrie automobile sud-africaine, qui représente 5 % du produit intérieur brut et plus de 100 000 emplois, sont exportées, principalement vers les pays européens.

Mais alors que la Grande-Bretagne prévoit d'interdire la vente de nouveaux véhicules à combustion interne à partir de 2030 et que l'Union européenne lui emboîtera le pas en 2035, le gouvernement sud-africain a mis en garde contre une menace existentielle pour le secteur.

Biene a déclaré à Reuters le mois dernier que l'usine sud-africaine du constructeur automobile allemand ne produirait probablement pas de VE avant 2035 et qu'entre-temps, elle développerait de nouveaux marchés pour ses véhicules à essence et diesel en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

(1 $ = 17,1291 rands)