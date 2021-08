Vaccination obligatoire pour aller au restaurant à New York, une première aux USA

par Maria Caspani

NEW YORK, 3 août (Reuters) - New York est devenue la première grande ville américaine à rendre obligatoire la présentation d'une preuve de vaccination contre le COVID-19 pour les employés et les clients des restaurants, salles de sport et autres commerces, alors que les Etats-Unis luttent contre la propagation du variant Delta du coronavirus.

Cette obligation s'inscrit dans la lignée d'une série de mesures destinées à encourager la population new-yorkaise à se faire vacciner, alors que la variant Delta, hautement contagieux, se répand à travers la ville la plus peuplée des Etats-Unis.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le maire Bill de Blasio a déclaré que cette mesure était celle qui ferait la différence pour enrayer la propagation de l'épidémie.

Environ 60% de la population new-yorkaise a reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID, selon des données municipales, mais dans certaines zones - principalement dans les quartiers les plus pauvres - le taux de vaccination reste faible.

Les contrôles seront mis en place à compter du 13 septembre. Un pass sanitaire "Clé de New York" permettra aux salariés et clients des salles de sport, restaurants et autres lieux de divertissement de prouver qu'ils ont été vaccinés, a indiqué Bill de Blasio.

S'agissant des masques de protection, le maire new-yorkais n'a pas rendu leur port obligatoire dans les lieux fermés, mais l'a fortement recommandé. (Reportage Maria Caspani; version française Jean Terzian)