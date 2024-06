par Jennifer Rigby

LONDRES, 20 juin (Reuters) - L'alliance du vaccin Gavi devrait solliciter jeudi environ 11,9 milliards de dollars (11,1 milliards d'euros) auprès des gouvernements et des fondations pour financer sur cinq ans les efforts de vaccination dans les pays les plus pauvres, selon des documents consultés par Reuters.

Le montant sera finalisé lors du Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales qui se tient à Paris et auquel assistera notamment le président français Emmanuel Macron. Les donateurs y prendront des engagements pour la campagne de mobilisation pour les ressources de Gavi sur la période 2026-2030.

Un programme distinct d'un milliard de dollars financé pour stimuler la production de vaccins en Afrique, l'African Vaccine Manufacturing Accelerator, sera également lancé jeudi.

Gavi aide les pays les plus pauvres à acheter des vaccins. Environ un milliard d'enfants ont été vaccinés grâce au travail de l'alliance depuis 2020.

L'organisation souhaite étendre le programme de vaccination contre le paludisme, qui a débuté au Cameroun cette année, et rattraper les programmes pour des maladies telles que la rougeole, qui ont été retardés par la pandémie de COVID-19.

Gavi prévoit également d'élargir ses activités dans les années à venir, par exemple en constituant un stock de vaccins contre la variole ou en ajoutant à son programme un vaccin contre la dengue.

L'alliance souhaite atteindre "le plus grand nombre d'enfants, en les couvrant contre le plus grand nombre de maladies (...) dans le délai le plus court possible", a déclaré sa directrice générale, Sania Nishtar, dans une interview accordée à Reuters mercredi. (Rédigé par Jennifer Rigby, Blandine Hénault pour la version française)