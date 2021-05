Vaccins : le Politique met la pression sur les brevets pharmaceutiques

Les annonces ont provoqué une onde de choc dans le secteur, visible sur les cours de bourse. 5 à 7% de baisse pour CureVac, Moderna et Novavax hier. 3,5% pour BioNTech, dont l'action cotée en Europe est en train de recevoir un traitement de choc, -11% en Allemagne, sa patrie d'origine.

Les laboratoires sont, on s'en doute, peu enclins à céder un pouce de terrain sur ce sujet très sensible. Leur stratégie de réponse consiste à mettre en avant la signature de nombreux accords de production partout dans le monde. Leurs opposants leur rappellent qu'ils ont bénéficié d'une manne record de fonds publics, non seulement lors de l'épisode Covid, mais plus généralement pour toutes leurs recherches.

