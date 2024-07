Genève (awp/ats) - Des scientifiques genevois et français ont identifié un processus spécifique d'utilisation du fer par les cellules-souches responsables de la leucémie. Ce mécanisme a pu être bloqué, entraînant la mort ou l'affaiblissement de ces dernières sans atteindre les cellules saines, selon ces résultats publiés dans la revue Science Translational Medicine.

La leucémie aigüe myéloïde est le cancer du sang et de la moelle osseuse le plus fréquent chez l'adulte. Il s'avère fatal pour la moitié des personnes touchées de moins de 60 ans et pour 85% d'entre elles passé cet âge.

Ce pronostic négatif s'explique notamment par la présence de cellules-souches leucémiques dormantes, qui échappent aux chimiothérapies. Souvent invisibles, elles peuvent, après un traitement a priori concluant, se réveiller et réactiver la maladie.

En identifiant des caractéristiques génétiques et métaboliques sur lesquelles il est possible d'agir, une équipe de l'Université de Genève (UNIGE), des Hôpitaux universitaires de Genève et de l'Inserm français fournit de nouveaux éléments de compréhension, mais aussi d'action contre cette maladie, indique mercredi un communiqué des trois institutions.

Bloquer un nutriment spécifique

L'étude a mis en évidence une différence métabolique entre les cellules-souches leucémiques dormantes et actives. De manière générale, pour survivre, les cellules déclenchent des réactions chimiques qui permettent de dégrader certains nutriments, et ainsi produire de l'énergie.

Cela passe notamment par l'autophagie, un processus d'auto-élimination des déchets qui, en cas d'absence de nutriments extérieurs, leur permet de continuer de s'alimenter. Les scientifiques ont découvert que les cellules-souches leucémiques dormantes dépendent de la "ferritinophagie", une forme spécifique d'autophagie ciblant la ferritine, principale molécule de stockage du fer.

"Ce processus est médié par une protéine appelée NCOA4. Il contrôle la disponibilité du fer dans les cellules. En inhibant cette protéine, génétiquement ou chimiquement, nous avons observé que les cellules leucémiques, en particulier les cellules-souches dormantes, sont davantage susceptibles de mourir, tandis que les cellules-souches sanguines saines restent intactes", indique Clément Larrue, premier auteur de l'étude, cité dans le communiqué.

Vers des essais cliniques

Des expériences menées avec des modèles murins ont confirmé que le blocage de la protéine NCOA4 réduit la croissance des tumeurs, la viabilité et l'auto-renouvellement des cellules-souches leucémiques. Cibler la ferritinophagie pourrait donc constituer une stratégie thérapeutique prometteuse, selon les auteurs.

Le composé utilisé pour bloquer NCOA4 est en phase précoce de développement pour des essais cliniques à venir, sous la direction de l'un des co-auteurs de l'étude, Jun Xu, professeur à l'Université Sun Yat-Sen en Chine. Pour l'équipe de l'UNIGE, la suite des travaux consistera à explorer plus avant les mécanismes de la ferritinophagie.

ats/vj