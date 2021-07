Valbiotis : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel

Regulatory News:

Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, informe le public que le Document d'enregistrement universel a été approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers le 27 juillet 2021 sous le numéro R.21-039.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé sur le site internet de Valbiotis (https://www.valbiotis.com/informations-reglementees/) ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org/).

En complément des faits marquants et des éléments financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, le document présente les évènements majeurs intervenus depuis le 1er janvier 2021 avec en particulier la publication des premiers articles scientifiques sur TOTUM•63 dans trois revues internationales (communiqué de presse du 3 juin 2021), l’évolution du Directoire de la Société avec la nomination de Sébastien BESSY (communiqué de presse du 7 juin 2021), ainsi que la situation de trésorerie actualisée suite à l’augmentation de capital réalisée en avril 2021 (communiqué de presse du 15 avril 2021).

Forte d'une structure financière renforcée et pérenne, la Société, tout en continuant les dernières étapes du développement de TOTUM•63 financées par Nestlé Health Science, accélère le développement de ses programmes de recherche portant sur la réduction du LDL cholestérol (TOTUM•070), et la réduction de la pression artérielle (TOTUM•854).

Valbiotis publiera ses résultats semestriels le jeudi 30 septembre 2021.

À propos de Valbiotis

Valbiotis est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

Valbiotis a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques majeures, en se basant sur une approche multicible permise par l’utilisation du végétal.

Ses produits sont destinés à être concédés sous licence à des acteurs du monde de la santé.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. La Société a implanté trois sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – et dispose d’une filiale à Québec (Canada).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », Valbiotis dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Valbiotis, veuillez consulter : www.valbiotis.com

Nom : Valbiotis

Code ISIN : FR0013254851

Code mnémonique : ALVAL

EnterNext© PEA-PME 150

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de Valbiotis. Valbiotis considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par Valbiotis et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d’une performance future et peuvent être remises en cause par l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont ceux décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de Valbiotis approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 juillet 2021 (numéro de dépôt R.21-039), ce document étant disponible sur le site internet de la Société (www.valbiotis.com).

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Valbiotis dans un quelconque pays.

